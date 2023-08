Ancona, esordio con la Virtus Entella. Tutte le date della stagione dei biancorossi

Per l’Ancona e per i suoi tifosi arriva il momento di aprire l’agenda e cominciare ad appuntare gli impegni del prossimo campionato 2023/2024. Il Consiglio Direttivo di Lega, riunitosi questa mattina, ha infatti dapprima provveduto a dislocare tutte le partecipanti di Lega Pro nei tre gironi stabiliti, per poi pubblicare i calendari con il calcio d’inizio che verrà dato in occasione del primo week-end di settembre. Nessuna sorpresa per i dorici e le formazioni marchigiane, tutte ricomprese nella Pool B, che vedrà come novità la presenza della formazione giovanile della Juventus. Questo l’elenco completo delle formazioni: Ancona, Arezzo, Carrarese, Cesena, Fermana, Gubbio, Juventus Next Gen, Lucchese, Olbia, Perugia, Pescara, Pineto, Pontedera, Recanatese, Rimini, Sestri Levante, Spal, Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro.

Scendendo nel dettaglio delle date, saranno quattro i turni infrasettimanali (20 settembre, 25 ottobre, 14 febbraio e 6 marzo), con la giornata natalizia che si disputerà il 23 dicembre. La settimana successiva alla conclusione della regular season scatteranno invece i play-off (domenica 5 maggio), quella successiva i play-out con i doppi confronti di spareggio programmati per sabato 11 e sabato 18. In merito alla Coppa Italia, verrà inaugurata mercoledì 4 ottobre dal primo turno eliminatorio, a cui farà seguito il secondo l’8 novembre. Ottavi di finale il 29 novembre, quarti il 13 dicembre, poi le semifinali e le finali – con la formula della sfida andata-ritorno – rispettivamente il 24 gennaio e 28 febbraio e 19 marzo-2 aprile.

La formazione biancorossa farà il suo esordio in campionato in Liguria, contro la Virtus Entella e debutterà al “Del Conero” una settimana dopo con il Gubbio. Primo derby l’8 ottobre con la Vis Pesaro, poi alla fine del mese al “Recchioni” contro la Fermana quindi il 19 novembre davanti al pubblico di casa contro la Recanatese. I dorici chiuderanno la regular season tra le mura amiche il 28 aprile contro la Lucchese. Di seguito le date degli incontri dell'Ancona, suscettibili di variazioni per esigenze televisive e accordi tra le società.

1a Giornata: (Andata: 3 settembre – Ritorno 7 gennaio)

Virtus Entella – Ancona

2a Giornata: (Andata: 10 settembre – Ritorno 14 gennaio)

Ancona – Gubbio

3a Giornata: (Andata: 17 settembre – Ritorno 21 gennaio)

Ancona – Pineto

4a Giornata: (Andata: 20 settembre – Ritorno 28 gennaio)

Cesena – Ancona

5a Giornata: (Andata: 24 settembre – Ritorno 4 febbraio)

Ancona – Juventus Next Gen

6a Giornata: (Andata: 1° ottobre – Ritorno 11 febbraio)

Olbia – Ancona

7a Giornata: (Andata: 8 ottobre – Ritorno 14 febbraio)

Ancona – Vis Pesaro

8a Giornata: (Andata: 15 ottobre – Ritorno 18 febbraio)

Carrarese – Ancona

9a Giornata: (Andata: 22 Ottobre – Ritorno 25 febbraio)

Rimini – Ancona

10a Giornata: (Andata: 25 ottobre – Ritorno 3 marzo)

Ancona – Arezzo

11a Giornata: (Andata: 29 ottobre – Ritorno 6 marzo)

Fermana – Ancona

12a Giornata: (Andata: 5 novembre – Ritorno 10 marzo)

Ancona – Perugia

13a Giornata: (Andata: 12 Novembre – Ritorno 17 marzo)

Torres – Ancona

14a Giornata: (Andata: 19 novembre – Ritorno 24 marzo)

Ancona – Recanatese

15a Giornata: (Andata: 26 novembre – Ritorno 30 marzo)

Spal – Ancona

16a Giornata: (Andata: 3 dicembre – Ritorno 7 aprile)

Ancona – Pontedera

17a Giornata: (Andata: 10 dicembre – Ritorno 14 aprile)

Sestri Levante – Ancona

18a Giornata: (Andata: 17 dicembre – Ritorno 21 aprile)

Ancona – Pescara

19a Giornata: (Andata: 23 dicembre – Ritorno 28 aprile)

Lucchese – Ancona