Ancona, reti bianche nel test match contro il Ravenna di Massimo Gadda

Ancona e Ravenna restano all’asciutto, nella penultima sfida proposta dal calendario dei biancorossi prima del rientro alla base. Gara che nel complesso si rivela ad “edizione limitata” di emozioni, nel corso della quale la formazione romagnola militante in Serie D – guidata in panchina dall’ex Massimo Gadda, lungamente applaudito dai tifosi dorici – ha saputo tenere testa con efficacia a quella di Donadel. Le occasioni più interessanti si segnalano verso la fine della prima frazione, con un colpo di testa di Spagnoli su centro di Barnabà sul quale Cordaro si salva in corner, e un giro di lancette più tardi con la deviazione di Paolucci che obbliga l’estremo difensore ravennate all’intervento in due tempi. I romagnoli hanno anche trovato modo nella prima metà di gara di affacciarsi nell’area biancorossa: la palla più ghiotta è sui piedi di Mancini che entrato in area alza troppo la mira.

Secondo tempo con il tecnico ospite Gadda che nell’arco del primo quarto d’ora modifica l’intero undici in campo, Donadel fa altrettanto a partire però dal ventesimo minuto. Si segnala una conclusione di Cioffi a metà frazione che non inquadra lo specchio della porta, poi più nulla fino al triplice fischio. Il prossimo impegno in programma per i biancorossi sarà quello di mercoledì 9 agosto, ore 17 quando allo Spivach, arriverà il Corticella.

Il Tabellino:

ANCONA – RAVENNA 0-0



ANCONA: Perucchini (64′ Vitali), Barnabà (75′ Camigliano), Martina (75′ Marenco), Cella (89′ Bugari), Nador (82′ Paglialunga), Dutu (64′ Gatto), Paolucci (64′ Simonetti), Basso (75′ Mattioli), Spagnoli (75′ Moretti), Energe (64′ Agyemang), Cioffi (64′ Lombardi). All. Donadel

RAVENNA: Cordaro (46′ Rossi), Mancini (46′ Gobbo), Magagnini (46′ Di Fatta), Alluci (61′ Broccardi), Esposito (61′ Sare), Agnelli (61′ Marino), Pavesi (46′ Sabbatani), Campagna (61′ Drappelli), Vinci (46′ Nappello), Rrapaj (61′ Calandrini), Tirelli (46′ Lopes). All. Gadda