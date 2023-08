L'Ancona Respect si aggiudica il premio Fair Play per il secondo anno consecutivo

Per l’Ancona Respect arriva la soddisfazione del bis nella Coppa Disciplina. Il sodalizio dorico, militante nel torneo di Eccellenza Femminile, si è aggiudicato il premio, consegnato nell’ambito della Cerimonia di assegnazione degli “Awards” inerenti alla stagione 2022/2023 organizzata dal Comitato Regionale Marche. Un traguardo non scontato, e che riempe d’orgoglio la società anconetana, ancor più dei risultati positivi conseguiti sul campo, vista l’elevata importanza che da sempre viene attribuita dalla dirigenza al corretto comportamento delle atlete sul rettangolo di gioco ed i valori legati a fair play, rispetto ed inclusione che storicamente la caratterizzano.

Proseguono, nel frattempo, i lavori per organizzare al meglio la prossima stagione, che si preannuncia piena di impegni, che riguarderanno le più piccoline fino ai campionati nazionali dell’Under 15, dell’Under 17 e quello della prima squadra. Martedì 8 e Giovedì 10 sarà possibile venire a giocare e divertirsi al “Dorico” per l'ennesimo open day, riproposto in considerazione dei successi riscontrati dai precedenti: dalle 18 alle 20 martedì 8 per le nate dal 2018 al 2009 e giovedì dalle 19 alle 21 per le nate dal 2009 in su. Informazioni ed iscrizioni sui canali social della società o all’infoline 333/1005860.