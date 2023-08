Ancona, altra..."Prova del 9". Biancorossi a valanga sull'Osimana

Altro rotondo risultato per l’Ancona a Cingoli. Dopo l’affermazione 9-0 ottenuta contro la squadra Primavera, la formazione di mister Donadel concede il bis rifilando lo stesso punteggio all’Osimana, nel secondo test match previsto dal calendario del precampionato. Come nella prima uscita disputata allo “Spivach”, l’allenatore dei dorici ha dato spazio nei due tempi a tutti i giocatori che aveva oggi a disposizione. Reti nel primo tempo di Antoniazzi, Energe, Lombardi, Basso e Paolucci con un delizioso pallonetto dalla trequarti. Nella ripresa girandola di cambi, ma lo spartito non ha subito alcuna modifica: Mazzoni con una buona conclusione dalla distanza prima, De Santis (autore di una doppietta) e Petrella poi, hanno messo fine all’incontro. Saltato per sopraggiunti impedimenti di carattere organizzativo l’allenamento congiunto con i Portuali, che avrebbe dovuto avere luogo sabato 5 agosto allo Stadio “Spivach” di Cingoli (rinviato a data da destinarsi, e forse recuperato ad Ancona, dopo ferragosto), i biancorossi torneranno in campo domenica 6 agosto, alle ore 17.30, contro il Ravenna.

«La squadra sta crescendo – ha affermato a fine incontro Lorenzo Paolucci – ed abbiamo disputato un ottimo test che ci permetterà di affrontare la stagione al meglio. Il mister ci sta dando delle idee precise, io e i miei compagni stiamo provando a metterle in atto. Oggi eravamo un po’ stanchi, i carichi di lavoro si stanno facendo sentire. Dobbiamo imparare ad essere più cinici. Il modulo? Il centrocampo deve trovare le giuste misure per essere più equilibrati, solo in questa maniera gli avversari troveranno meno spazio. La squadra è giovane ma forte, il compito di noi più grandi è quello di aiutare i ragazzi presenti nel gruppo. Nador? La mediana era più “gracile” lo scorso anno: con lui il nostro centrocampo ha acquisito maggior struttura».