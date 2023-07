Ancona, buon test contro la Primavera nel primo allenamento congiunto del precampionato

Buona la prima per l’Ancona, che è scesa in campo allo “Spivach” di Cingoli nella prima sgambata prevista dal calendario precampionato, imponendosi 9-0 contro la Primavera biancorossa. La formazione di mister Donadel si è aggiudicata il match grazie alle reti di Agyemang, alla tripletta di Mattioli (uno su rigore), Mazzoni, Simonetti, Paolucci, Antoniazzi e Marenco di testa in chiusura. 120 i minuti nelle gambe per i dorici, che hanno disputato quattro tempi da 30’ contro i giovani di Tumiatti, che non hanno per nulla sfigurato. Alla fine dei due blocchi, 10 i cambi effettuati, in corso d’opera è stato sostituito il portiere Vitali (dentro Perri). Il prossimo impegno è fissato mercoledì 2 agosto alle ore 18, dove nell’impianto cingolano l’Ancona sfiderà l’Osimana, in quello che sarà il secondo allenamento congiunto del ritiro. La squadra nella giornata di domani, domenica 30 luglio, osserverà una giornata di riposo, e tornerà in campo lunedì per una doppia seduta di allenamento.

Ad analizzare la prima sgambata dei biancorossi a Cingoli è Jacopo Falanga. Il tecnico ha iniziato la carriera nell’AC Prato, per poi passare alla Fiorentina proprio come secondo di Marco Donadel. Ha guidato pure la Under 17. Vanta esperienza all’estero: in Lituania a Vilnius, in una Accademia sotto la supervisione dell’Anderlecht, ed in China a Chengdu, per un progetto che prevedesse l’inserimento e l’insegnamento del calcio nelle scuole. «Le prime indicazioni sono state incoraggianti – ha detto – ed era importante scendere in campo con l’atteggiamento giusto e preservare le condizioni fisiche. Gli obiettivi specifici sono stati raggiunti, un plauso va rivolto obbligatoriamente anche alla Primavera che ha onorato l’impegno. Il modulo? Abbiamo iniziato con il 3-4-2-1 è vero, nella ripresa l’atteggiamento è stato simile ma interpretato in modo differente. Finora le cose stanno procedendo molto bene: il gruppo sta insieme 24 ore su 24, sono lavoratori eccezionali. Chi non ha preso parte all’incontro di oggi ha svolto attività differenziata». Infine un commento sugli aggregati. «E’ come se ci fossero in pianta stabile a tutti gli effetti, continuiamo a monitorarli con attenzione».

Anche l’allenatore della Primavera, Riccardo Tumiatti, ha commentato l’amichevole in famiglia. «È sempre positivo giocare con giocatori veri. Abbiamo affrontato una formazione ben allenata e con buoni principi. Speriamo ci siano altre occasioni in futuro, è una vetrina per noi. Meglio la prima fase? La partita è stata svolta nel modo giusto. Sono felice per la prestazione, anche per i giovani aggregati alla prima squadra. Tutti sono stati eccezionali, per la società rappresentano un patrimonio». La Primavera, dopo una settimana di ritiro a Cingoli, stasera ha fatto rientro ad Ancona. Nei prossimi giorni la ripresa dei lavori.