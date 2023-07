Ancona, varata ufficialmente la campagna abbonamenti

Primi colpi di mercato, inizio della preparazione, e lancio della campagna abbonamenti: prima parte di luglio densa di appuntamenti quella che ha caratterizzato l’agenda dell’Ancona, che in previsione della stagione 2023-2024 ha aperto la sottoscrizione delle tessere valevoli per il prossimo campionato di LegaPro. Nel dettaglio i prezzi, che hanno subito una diminuzione rispetto a quelli di dodici mesi fa: Curva nord - intero € 100, ridotto Under 18 € 50, Donne e Over 70 € 70; Gradinata - intero € 120 euro, ridotto Under 18 € 50, Donne e Over 70 € 70; Tribuna laterale - intero € 140, ridotto Under 18 € 50, Donne e Over 70 € 100; Tribuna d’onore - Intero € 250.

Per i posti in Tribuna Vip sarà necessario inoltrare inoltrare la richiesta mediante mail all’indirizzo di posta elettronica: marketing@usancona.com. Tutti i bambini che non hanno compiuto dieci anni possono usufruire dell’abbonamento alle gare interne in maniera gratuita, ma va richiesto inviando una mail a: assistenza@diyticket.cloud, o in alternativa inviando un messaggio Whatsapp al numero 060404, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 o dalle 14 alle 18. Allo stesso numero di telefono e nei medesimi giorni ed orari, mediante un messaggio Whatsapp, è possibile prenotare la tessera: il pagamento dovrà poi essere effettuato entro le 24 ore seguenti alla prenotazione presso uno dei 45000 Punti Mooney (bar, tabaccherie ed edicole). Nel prezzo delle tessere non sono ricompresi i costi di commissione.