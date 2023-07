Ancona, al via la seconda settimana di ritiro. Le parole di Gatto e Mattioli

Il suo gol nella sgambata contro la formazione Primavera, in acrobazia, ha strappato gli applausi del pubblico presenza allo “Spivach”. Per Andrea Mattioli il primo test match disputato dall’Ancona ha coinciso con una gratificante tripletta, nel 9-0 con cui la squadra di mister Donadel ha inaugurato la serie di amichevoli precampionato. «Sono soddisfatto della mia prova, ma pure i miei compagni hanno giocato bene. Il primo test era importante per mettere benzina sulle gambe in ottica campionato. Finora le cose stanno procedendo nel modo migliore, a Cingoli si sta proprio bene. La società non ci fa mancare nulla e anche il campo è in perfette condizioni. Il mercato? Io sono a disposizione dell’Ancona, poi quello che succederà si vedrà. Per quello che mi riguarda continuerò a mettermi a disposizione».

A commentare questa prima settimana di...sudate è stato anche il capitano dorico, Emanuele Gatto. «Ho avuto belle sensazioni, la squadra ha dimostrato di essere già pimpante. L’obiettivo era quello di mettere minuti nelle gambe e provare quelli che sono i nuovi concetti su cui stiamo lavorando in questi giorni. Li abbiamo messi in campo ed è stata una bella sgambata. Sono contento e soddisfatto di tutti. La squadra ha reagito bene a quelli che erano stati gli obiettivi fissati. Provare i vari moduli è una cosa che ci può tornare utile nel corso della stagione, ed il punteggio finale è stato relativo. Nador? E’ un ragazzo bravissimo, sta facendo grandi cose. Considerate che durante l’allenamento si cambiano spesso le coppie e quindi si fanno le prove anche con altri compagni del reparto. I nuovi innesti si stanno integrando, e credo che si sia anche visto».