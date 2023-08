Cioffi-Ancona, fumata bianca. Il ventunenne attaccante scuola Napoli è biancorosso

La tanto auspicata fumata bianca prende finalmente sostanza. Antonio Cioffi è ufficialmente un giocatore dell’Ancona Calcio: la società ha infatti comunicato di essersi assicurata le prestazioni del jolly nato a dicembre 2002 a Maddaloni, il quale all’inizio dello scorso mese era stato accostato al Gubbio. Cioffi, che ha tra le sue caratteristiche una duttilità che lo ha portato in carriera a spaziare un po’ in tutto fronte offensivo (da ala sinistra, a trequartista e seconda punta) ha cominciato la sua scalata nel calcio “pro” militando nel settore giovanile del Napoli, squadra da cui il ds Micciola lo ha prelevato in prestito. Dopo le convincenti performance in maglia partenopea con la selezione Under 17 (28 presenze e 14 centri), la new-entry biancorossa ha vestito la casacca della Primavera, debuttando tra l’altro nella Youth League – la più importante manifestazione continentale per club riservata alla formazioni Junior – giocando da titolare i match contro Liverpool e Genk nella stagione 2019/2020.

I tifosi dell’Ancona hanno avuto modo di visionarlo da vicino nel corso dell’ultima stagione, che Cioffi ha disputato difendendo i colori del Pontedera. Delle sette reti realizzate coi toscani, una è stata realizzata proprio al “Del Conero” (quella dell’1-2 che ha riaperto la sfida – poi finita 2-2 – dopo la doppietta nel primo tempo di Alberto Spagnoli). Il ventunenne scuola Napoli ha chiuso il campionato con 34 gettoni, 22 dei quali nell’undici di partenza, per un totale di oltre 2000 minuti di presenza. Ora una nuova avventura in riva all’Adriatico, con la sua versatilità ed il suo bagaglio tecnico che potranno sicuramente essere un’arma importante a disposizione di mister Donadel.