Ancona-Pineto, l'analisi di Donadel: «C'è delusione, persa una gara anomala»

Il canovaccio è quello della stagione scorsa. Fuori al primo turno, ancora tra le mura amiche, ancora con uno 0-1 che chiude la parentesi di Cooppa Italia. Lo scorso anno contro il Rimini, stavolta col Pineto, in quella che costituisce la terza sconfitta interna su quattro incontri dall’inizio dell’annata e fa aleggiare anche qualche spettro sull’idiosincrasia di questa Ancona nei confronti dell’impianto di casa. «Non è una cosa che ci piace – dice il tecnico biancorosso, Marco Donadel – ma i numeri dicono questo. Spetta a noi invertire la rotta, perché giocare qui deve essere un valore aggiunto, non un problema».

L’allenatore dorico identifica come “anomalo” il confronto che ha visto prevalere gli abruzzesi. «Non è stata la partita che volevamo – spiega – e si è complicata quando in occasione di un loro cross abbiamo perso l’uomo ed è nato il gol del Pineto. Poi nel secondo tempo abbiamo cambiato assetto e spinto un po di più, prendendoci dei rischi, ma forse era questo il tipo di gara che avremmo dovuto fare sin dall’inizio. Nella prima parte di incontro abbiamo creato poco, pur avendo tre punte chiamate a smistare il gioco, a dare profondità e creare con una giocata una situazione favorevole in avanti: abbiamo verticalizzato poco, poi è andata un po’ meglio avanzando Saco, ma continuiamo a convivere con il problema di non riuscire a concludere. La formazione? E’ stato dato spazio a giocatori che sono arrivati in dirittura d’arrivo del mercato, e che sono stati utilizzati di meno. Non le chiamerei seconde linee, perché ognuno ha le sue caratteristiche ed i suoi punti di forza che danno qualità: aspettavo il momento giusto per vederli all’opera, per dare loro adeguato minutaggio, ma molti erano già scesi in campo».

Il pensiero va anche ai possibili strascichi che la sconfitta di Coppa potrà lasciare in previsione della sfida di domenica contro la Vis Pesaro. «Mi auguro di no – dice Donadel – però è chiaro che la delusione c’è in quanto volevamo sicuramente passare il turno. Abbiamo anche messo in campo giocatori che avrei preferito preservare in ottica campionato, proprio nell’ottica dei prossimi impegni. Mancano quattro giorni, e la condizione fisica si può recuperare: però c’è da archiviare questo passo falso e l’amarezza per essere usciti, e concentrarci sul match di domenica che sarà sicuramente un altro genere di partita».