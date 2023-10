Ancona, l'amaro in Coppa: il Pineto espugna il "Del Conero" e passa il turno

Addurre come consolazione che la Coppa Italia ha una valenza relativa nell’economia di una stagione, non basta di certo a mitigare l’amarezza. Per il risultato, chiaramente, che ha premiato il Pineto il quale passa il turno proseguendo il suo cammino nella competizione, ma anche per quanto visto dagli spettatori arrivati al “Del Conero”, che – seppur in numero esiguo – avrebbero sicuramente meritato ben altro genere di partita. E soprattutto ben altro tipo di approccio da parte di chi, in questa parentesi di coppa, ha avuto la chance di scendere in campo e mettere in mostra le sue qualità. Magari per “inguaiare” Donadel, e metterlo nelle condizioni di avere qualche dubbio al momento di disegnare l’undici che nella prossima sfida affronterà nel derby la Vis Pesaro.

Quello che, invece, emerge dopo i primi 45’ è un Pineto dall’atteggiamento giusto: i ritmi sono molto compassati, certo, ma intanto gli abruzzesi di Amaolo in porta ci tirano. Tre volte, prima del duplice fischio, obbligando Vitali a metterci un paio di pezze ed a raccogliere al 27’ il pallone in fondo al sacco sulla correzione vincente a centro area di Baggi. L’Ancona? Non pervenuta prima del gol, e nemmeno dopo lo svantaggio, tanto da permettere a Mercorelli di trascorrere trequarti d’ora di sostanziale tranquillità, peraltro protetto con diligenza dalla sua Maginot che d’altronde non deve certo sudare le proverbiali sette camicie per respingere al mittente le iniziative dei padroni di casa.

Donadel inserisce forze fresche, e fa ricorso a Peli, Cioffi e Spagnoli, ma i risultati sono ben lontani dall’essere apprezzabili. Al punto che a tenere aperto il discorso qualificazione è proprio Vitali, che sull’iniziativa di Chakir miracoleggia correggendo di quel tanto che basta la traiettoria del pallone, facendolo sbattere sul palo interno. A poco serve l’ultimo quarto d’ora passato chiudendo gli abruzzesi nella loro metà campo, così come i guizzi di Cioffi e Spagnoli, disinnescati da Mercorelli e il forcing finale, rivelatosi improduttivo. Serviva un’Ancona diversa in Coppa, e sarà necessaria una squadra ben differente nel derby con la Vis Pesaro in programma domenica. Lo fanno capire i tifosi a fine partita, con la squadra sotto la curva: niente fischi, ma inviti chiari a mettere cuore e grinta in campo. Si congedano dal “Del Conero” cantando che “Solo gli ultras vincono sempre”. E magari auspicando che questa squadra lo faccia in maniera tale da regalare qualche soddisfazione in più.