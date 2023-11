Alla scoperta della capolista Torres, rivelazione del Girone B di LegaPro

E’ la formazione che detiene il record di longevità, tra le squadre di calcio domiciliate in Sardegna (anno di nascita 1903, poi rifondata sei stagioni fa passando attraverso quattro ricostituzioni), ma anche la squadra che in questo torneo di LegaPro ha maggiormente sorpreso. E’ infatti la Torres l’autentica rivelazione stagionale, in quella che costituisce la sua partecipazione numero trentatré al terzo livello del sistema calcistico nazionale, contando anche quelle nell’allora Prima Divisione a cavallo tra le due guerre mondiali. Il picco più alto toccato dai rossoblù risale all’annata 2005/06 con Cuccureddu in panchina, conclusa con il terzo posto in regular season nel Girone B – dietro Napoli e Frosinone – ed archiviata con la sconfitta nei play-off promozione per mano del Grosseto. Seguirà l’esclusione dalla C1 per inadempienze finanziarie, la ripartenza dai dilettanti con tanto di sfortunata parentesi in LegaPro nel 2014/2015, terminata con retrocessione ed ultimo posto, ed il ripescaggio dodici mesi fa.

Ma in controtendenza rispetto al torneo passato, quando i sardi tagliarono nel finale il traguardo salvezza a quota 41, l’andatura nel campionato 2023/2024 è stata forsennata. Otto le vittorie consecutive in cinque settimane, contando anche il derby di Coppa conquistato piegando di misura l’Olbia, a cui ha fatto seguito una frenata che non ha compromesso il primo posto, ma ha permesso al Cesena di recuperare terreno. Il successo alla squadra isolana tra le mura amiche manca da oltre un mese (2-0 alla Lucchese) e nelle ultime due settimane sono anche arrivate le prime due battute d’arresto: prima a Chiavari con l’Entella, quindi nel secondo turno della Coppa Italia di C sul campo della Juventus Next Gen ai supplementari, che rende pertanto il Padova l’unica formazione ancora imbattuta nell’attuale stagione di LegaPro.

Il vero “plus” della Torres è rappresentato dalla solidità difensiva: appena sette le reti incassate in dodici turni, le stesse di Avellino e – appunto – Padova con la sola Juve Stabia ad aver fatto meglio nella categoria, capolista del Girone C e perforata solo cinque volte. Ma anche l’attacco ha dimostrato di saper graffiare offrendo peraltro varietà di soluzioni al tecnico Alfonso Greco, il quale per la sfida coi dorici non potrà contare sullo squalificato Scotto. C’è però il campano Francesco Ruocco (già quattro reti e due assist), cresciuto nelle giovanili del Brescia, a danzare tra le linee ma impiegato anche come quarto di sinistra, più l’ivoriano Diakite utilizzato part-time nel tandem offensivo ma già tre volte a segno, a cui si aggiunge l’ex Fermana Manuel Fischnaller, altoatesino che punta in questa stagione a tagliare il traguardo delle 100 reti in terza serie. Qualità e concretezza che hanno permesso alla Torres di guadagnarsi un posto in prima fila dopo due mesi di torneo, e che la rendono un avversario più che mai ostico anche alla luce dei legittimi desideri di riscatto, dopo una settimana che ha fatto registrare due battute d’arresto a stretto giro di posta.