"Flash" Peli non si pone limiti: «In attacco posso fare male»

Il suo gol, oltre a regalare il raddoppio all’Ancona nella sfida contro il Perugia, ha assunto anche connotati di primato. Nessuno, nella storia biancorossa, era infatti riuscito ad andare a bersaglio così velocemente dopo essere subentrato: sono bastati appena dodici secondi a Lorenzo Peli per gonfiare la rete, meno dei 40 secondi impiegati da Mirko Ventura nel 2000 per raddoppiare nell’Ancona-Marsala dell’aprile 2000 e del minuto scarso servito a Omar Martinetti per raddrizzare la sfida di Castel di Sangro nel settembre del ‘97. Un gol, cercato, voluto: il secondo stagionale per l’esterno cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, che punta a superare il suo personal best di quattro reti risalente alla passata stagione, disputata con la casacca del Pontedera in LegaPro.

«Non mi era mai capitato di segnare così velocemente – racconta – ero appena entrato ed ero vicino alla palla, un bel gol, sono felice, ancora più importante perché ha inciso sui tre punti. Abbiamo fatto davvero una bella partita e ce li meritavamo. Nella mia giovane carriera ho fatto più assist, ma devo concentrarmi anche sul gol: il mister dice a tutti di fare poche stupidaggini davanti alla porta, di segnare, e per questo abbiamo fatto tanti esercizi e azioni, in modo da allenarci in situazioni simili ed alla fine sono serviti».

Peli parla anche di questa nuova avventura, in riva all’Adriatico, dell'opportunità colta colta al volo quando si è presentata, e della sua collocazione in campo, sul versante destro con competenze maggiormente offensive ma anche con l’opzione costituita da una posizione che lo coinvolga maggiormente in fase difensiva. «Sono stato subito convinto, il mio procuratore mi ha detto che era una bella opportunità e mi ha parlato bene della piazza e dell’interesse del direttore Micciola. Il modulo? Nelle giovanili ho sempre giocato come esterno d’attacco, dopo ho sempre fatto il quinto o il quarto di centrocampo. Adesso torno a giocare davanti: da terzo d’attacco ho meno compiti difensivi, è anche più divertente, ma non ho un ruolo preferito, da quinto ho più spazio per la mia corsa, da terzo d’attacco più combinazioni, vado più diretto verso la porta. Mister Colavitto può esaltare le mie caratteristiche, per gli spazi che si creano alle spalle della difesa avversaria, posso fare male e anche in queste due partite, sia a Fermo sia con il Perugia, ho avuto occasioni per dimostrarlo».