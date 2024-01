Minuto 64: Ci prova Coli Saco, conclusione strozzata che non trova lo specchio della porta dalla distanza.

Non cambia il modulo, con Cella che dopo aver cominciato il match a centrocampo, retrocede nella posizione in cui è stato sempre utilizzato, ovvero da regista difensivo al centro della retroguardia.

Minuto 61: Tre cambi per Colavitto: Dentro Martina, Giampaolo e Paolucci, che rilevano Agyemang, Energe e Pellizzari.

Minuto 53: Fiammata di Spagnoli: conclusione dell'attaccante biancorosso, palla sull'esterno della rete.

Minuto 51: ENTELLA A UN PASSO DAL 2-0! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, è Energe sulla linea di porta - a Perucchini battuto - a salvare la porta biancorossa, poi sul prosieguo dell'azione inzuccata di Corbari su centro di Petermann, palla che accarezza la parte esterna del palo ed esce.

Traversone basso di Zappella, palla che rimbalza nei pressi dell'area piccola e Pellizzari ripiegando tocca la sfera anticipando Perucchini e mettendola in fondo al sacco. Ospiti in vantaggio.

Minuto 46: VANTAGGIO ENTELLA! AUTOGOL PELLIZZARI!! ANCONA-ENTELLA 0-1

Minuto 46: INIZIO SECONDO TEMPO

Minuto 45+1: DUPLICE FISCHIO: Dopo un minuto di recupero fine primo tempo: ANCONA-ENTELLA 0-0

Minuto 45: AGYEMANG!! Destro improvviso delle'sterno biancorosso: De Lucia respinge coi pugni.

Minuto 44: RISCHIO PER L'ENTELLA: Intervento bordeline di Manzi su Moretti in area, proteste biancorosse ma l'impressione è che non ci siano gli estremi per il rigore.

Minuto 41: TRAVERSA CLAMOROSA: Tomaselli prende palla e calcia dalla distanza col mancino, la palla picchia sulla traversa e Perucchini battuto, centra in pieno la linea di porta ed esce, venendo poi addomesticata con il petto da Pellizzari.

Minuto 33: Preme l'Entella, traversone di Zappella su cui Perucchini per anticipare Lipani si rifugia in corner.

Minuto 29: Primo ammonito anche nella fila dell'Ancona: giallo a Cella per un intervento in ritardo su Lipani.

Minuto 25: Prima occasione per l'Ancona: sugli sviluppi di un calcio di punizione, Moretti scodella al centro trovando l'inzuccata di Mondonico nel cuore dell'area ligure, che non trova però l'impatto ottimale sulla sfera e De Lucia para senza problemi.

Minuto 23: Primo ammonito della gara: giallo a Manzi per un pestone su Moretti.

Minuto 18: Gara che stenta ancora a decollare: ancora nessun tiro in porta da segnalare.

Minuto 11: Prima occasione del match a favore dell'Entella: traversone al centro che trova Faggioli nel cuore dell'area biancorossa, il quale contrastato da Clemente aggancia la sfera senza però riuscire a deviare nello specchio della porta, e la sfera si alza sopra la traversa.

Minuto 5: Fase di studio iniziale senza squilli, con le due formazioni guardinghe, attente a non cedere spazi agli avversari.

MInuto 1: FISCHIO D'INIZIO.

Le formazioni ufficiali:



ANCONA: Perucchini, Mondonico, Cella, Pellizzari, Agyemang, Saco, Prezioso, Clemente, Moretti, Spagnoli, Energe. All. Colavitto

A disposizione: Vitali, Testagrossa, Marina, Gatto, Paolucci, Gianpaolo, Radicchio, Barnabà, Mattioli, Gavioli, Basso

ENTELLA: De Lucia, Parodi, Manzi, Bonini, Zappella, Lipani, Petermann, Corbari, Di Mario, Tomaselli, Faggioli. All. Gallo

A disposizione: Paroni, Siaulys, Muller, Kontek, Meazzi, Vainni, Valori, Sadiki, Matteazzi, Reali, Banfi, Ghio.

Primo impegno del 2024 per i biancorossi, che si presentano all’appuntamento del “Del Conero”, valevole per la prima di ritorno, con il poker dei nuovi innesti – Moretti, Mondonico, Prezioso e Giampaolo – il cui ingaggio è stato perfezionato durante la pausa natalizia. Un infortunio costringe al forfait Cioffi, che non è presente nell’elenco dei convocati al pari di Nador, Peli e Kristoffersen. Entella al momento decima in graduatoria, con tre lunghezze di vantaggio sui dorici e che nelle Marche ha chiuso la prima parte di campionato espugnando il campo di Recanati. All’andata finì 1-1, mentre lo “storico” parla di un segno “X” mai uscito nei confronti tra le due squadre in riva all’Adriatico, con i liguri in vantaggio 4-2 nel bilancio complessivo. Il primo precedente nella stagione 1968-1969 in Serie C con i dorici di Giammarinaro che piegarono 3-0 l’Entella, quindi il 2-1 nel 1971/72, poi poker di affermazioni per gli ospiti – che in terra biancorossa hanno sempre segnato almeno un gol - l’ultima delle quali 3-0 nel campionato passato.