Portuali, nessuna esitazione nel testa-coda: Villa San Martino battuto 2-1

Avevano chiuso il 2023 con un’affermazione in casa, hanno inaugurato il 2024 con un’altra vittoria e sempre davanti ai propri tifosi. I Portuali Calcio Dorica trovano tre punti che permettono di confermare la vetta solitaria del Girone A di Promozione: al “Giuliani” i ragazzi di Stefano Ceccarelli superano 2-1 il Villa San Martino, grazie alle reti di Marzioni e De Marco. I pesaresi provano a rientrare con il gol di Giannelli nel finale, ma gli anconetani tengono botta e fanno loro il successo.

Una gara sostanzialmente equilibrata nella prima mezz’ora. Dopo cinque minuti ci prova Marzioni, ma Azzolini si accartoccia sul pallone e lo blocca a terra. La risposta ospite è nel tentativo di Messina che ruba palla in uscita, ma Severini rimedia con un intervento significativo. Al 38’ una splendida girata di testa di Gioacchini, servito dalla sinistra da Tonini, termina fuori di niente. Poi, al 40', ecco il vantaggio dei Dockers: cross perfetto di Rinaldi sul quale si avventa Marzioni, palla che bacia la traversa e finisce in fondo al sacco. Gol bello quanto importante proprio a ridosso della pausa lunga.

Pausa lunga dalla quale è i Portuali Dorica escono con maggiore consapevolezza e subito confezionano una ghiotta chance, ma il mancino di controbalzo di Candolfi finisce fuori di poco. Questione, però, di minuti: al 63’ infatti, i Dockers confezionano il raddoppio. Azione elaborata in verticale che porta De Marco al tiro da centro area: portiere preso in contropiede e rete del raddoppio festeggiata da tutta la squadra. Una rete che però scuote il Villa San Martino il quale si rifà sotto grazie all'assist di Paoli e la rete di Giannelli, abile a tagliare alle spalle della retroguardia. A venti minuti dalla fine Savini e compagni difendono con sicurezza e non consentono agli avversari di rientrare. Da segnalare l’esordio di Catalani e il ritorno in campo di Mascambruni dopo l’infortunio. Triplice fischio, altro successo fondamentale contro una formazione battagliera e alla caccia di punti utili per allontanare la zona calda. Una situazione speculare a quella che i Portuali Dorica affronteranno prossima settimana, in trasferta col Vismara.

Il Tabellino:

PORTUALI DORICA-VILLA SAN MARTINO 2-1 (1-0 p.t.)

PORTUALI DORICA ANCONA: Tavoni, Ragni, Tonini, Rinaldi, Savini, Severini, De Marco (90’ Giampaoletti), Candolfi (82’ Piermattei), Gioacchini (70’ Pascali), Lazzarini (82’ Mascambruni), Marzioni (70’ Catalani). All. Ceccarelli

VILLA SAN MARTINO: Azzolini, Fabbri, F. Tartaglia, Ascani, Zaccarelli, Montanari, Balleroni, Pasini (63’ Giannelli), Messina, Paoli, L. Tartaglia (59’ Pascucci). All. Pompei

ARBITRO: Domizi (MC)

ASSISTENTI: Giacomucci (PU), Gorreja (AN)

RETI: 40’ Marzioni, 63’ De Marco, 71’ Giannelli