Portuali campioni d'inverno: 2-0 al Mondolfo e vetta confermata al giro di boa

Grazie ad un secondo tempo perfetto, i Portuali Calcio Dorica superano 2-0 un Atletico MondolfoMarotta battagliero. Successo griffato da Savini (colpo di testa vincente su pennellata di Sassaroli) e Lazzarini, servito perfettamente da De Marco, che vale il primo posto matematico al giro di boa e assicura un finale di 2023 in testa alla classifica del Girone A di Promozione. Opaco il primo tempo, anche in termini di occasioni. La prima la confezionano i Dockers dopo una manciata di secondi con un'azione corale che porta al cross Tonini, Marzioni si avventa sul cuoio ma non ci arriva di un soffio. Di contro i pesaresi provano a reagire con la velocità dei tre davanti, che guizzano sì, ma non impensieriscono mai severamente Tavoni. A fare da padrona è la voglia di non concedere situazioni agli avversari e così, senza sussulti, la gara scivola alla ripresa.

Ripresa che, effettivamente, i ragazzi di Stefano Ceccarelli affrontano con tutt'altro piglio. Al 51’ l'abilità di Rragami sulla fascia destra suona da campanello d'allarme e Tavoni chiude in corner. Un episodio, questo, che fa alzare i giri del motore ai Portuali che passano al 65’: punizione del rientrante Sassaroli (assente per squalifica a Fabriano e subito determinante), Savini si libera in area e di testa supera Montesi. È l'1-0 che stappa la partita, poi chiusa al 69’, quando una trama tutta in verticale porta De Marco al cross, sul quale si avventa Lazzarini con i tempi giusti e trova un gol fondamentale. Anche perché l'Atletico ci riprova al 79’, da corner, con la girata dello scatenato Rrgami, ma i Portuali si salvano in qualche modo. Senza patemi, nel finale i dorici gestiscono il prezioso risultato e portano a casa altri tre punti. Per un totale di trenta, nelle prime quindici: tanto basta per arrivare alle feste in vetta e ripartire, il 6 gennaio a Torrette contro il Villa San Martino, con ancora più determinazione.

Il Tabellino:

PORTUALI ANCONA-ATLETICO MONDOLFO MAROTTA 2-0 (0-0 p.t.)

PORTUALI DORICA ANCONA: Tavoni, Ragni, Tonini, Rinaldi, Savini, Santoni, Candolfi (85’ Piermattei), Sassaroli, Gioacchini (58’ Pascali), Marzioni (58’ Lazzarini), De Marco (70’ Giampaoletti). All. Ceccarelli

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA: Montesi, Pacenti, Orciani, Morganti (88’ Pompei), Scrosta, Gregorini, Tiriboco (57’ Creatore), Marconi, Paolini, Pantaleoni, Rragami.

ARBITRO: Morbelli (FM)

ASSISTENTI: Di Tella (AN), Buttafoco (San Benedetto del Tronto)

RETI: 56’ Savini, 69’ Lazzarini