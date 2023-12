Portuali Dorica-Cus Ancona a "braccetto": si rinnova la sinergia tecnica tra calcio e futsal

Dalla collaborazione con la GLS Dorica e i Portuali Ancona nel 2021, a quella più recente con la “nuova” società Portuali Calcio Dorica. In cabina di regia sempre il Cus Ancona, irrobustendo il progetto di sinergia ‘Il calcio incontra il calcio a cinque’, nato per dar vita ad un’unione di intenti tra le due discipline, così come avviene da molto tempo in diversi paesi europei e sudamericani. Per implementare questo percorso, Cus Ancona e Portuali Dorica hanno definito un accordo di collaborazione sportiva, come previsto dalla Divisione Calcio a 5, che prevede per i ragazzi lo svolgimento di un allenamento settimanale di calcio a cinque, guidato da un tecnico qualificato del Cus Ancona, affiancato da un tecnico qualificato dei Portuali Calcio Dorica, e la partecipazione al campionato regionale Under 13 di calcio a cinque.

«I risultati sono più che soddisfacenti - assicura Gianfranco Paolini, responsabile tecnico del settore giovanile dei Portuali Calcio Dorica, commentando i primi mesi di attività - i concetti, le idee e le tecniche del futsal sono perfettamente aderenti al calcio e per questo i nostri ragazzi ne stanno traendo giovamento, in termini di qualità e creatività, soprattutto durante le sedute di allenamento». Integra l’omologo del Cus Ancona, Alessandro Vinci: «Il progetto sta andando bene – dice – se consideriamo che si tratta di una novità sia per noi che per i Portuali Calcio Dorica. Quello che proponiamo non è un allenamento di calcio a undici in spazi stretti, ma un vero e proprio allenamento di futsal, focalizzato sulle caratteristiche principali della disciplina che è comunque diversa dal calcio a undici, ma è indiscutibilmente propedeutica ad esso soprattutto se praticata negli ultimi anni dell’attività di base e i primi di quella agonistica. Ritengo che il nostro possa essere un connubio di successo, perché mette insieme due realtà che hanno competenze specifiche e di livello nelle rispettive discipline».

Il calcio e il calcio a cinque sono due sport che presentano differenze significative, ma allo stesso tempo condividono molte similitudini. Non è un caso che molti campioni del calcio professionistico abbiano avuto esperienze, talvolta prolungate, nel calcio a cinque. In Italia, da qualche anno, alcune società professionistiche hanno iniziato ad implementare lo stesso modello attraverso una doppia attività di calcio/calcio a cinque all’interno della stessa società, come ad esempio la Juventus, che nel 2020 ha creato una specifica Area Futsal e il Bologna che ha invece introdotto la doppia attività dalla stagione 2017/2018. Altre ancora, invece, lo hanno fatto in collaborazione, come il Padova Calcio con il Petrarca Padova C5, la Ternana Calcio con la Ternana Futsal, la Recanatese con il Recanati C5 e l’FC Sudtirol con il Bubi Merano C5.