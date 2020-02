Coronavirus, altri 11 tamponi positivi: nelle Marche i casi diventano 22

Il Gores ha comunicato che oggi, i 5 nuovi casi di ieri, la Sod Virologia ha rilevato altri 11 tamponi positivi al Coronavirus, tutti provenienti dall'Area Vasta 1, cioè la provincia di Pesaro Urbino. Questi 11 campioni saranno inviati domani all'Istituto superiore di sanità per la conferma. Nessun campione positivo è risultato nelle altre province, per cui il virus resta nella provincia più a nord delle Marche, anche se continua a contagiare persone, alcune delle quali sono ricoverate ad Ancona. Infatti così sale a 22 il numero di casi nella Regione Marche, di cui 6 confermati dall’Iss.

«Ricordiamo – ha detto il presidente Luca Ceriscioli - che in caso di dubbi rispetto alle proprie condizioni di salute non ci si deve recare al pronto soccorso o presso gli studi dei medici di famiglia, ma bisogna telefonare a questi ultimi, alla guardia medica o al numero verde 800936677, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20». Intanto la regione intera resta col fiato sospeso in attesa di sapere cosa cambierà a partire da domani rispetto l'ordinanza restrittiva firmata dal presidente Ceriscioli l'altro giorno.