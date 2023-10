Vigor Castelfidardo: bentornata vittoria. Altobello piega l'Aurora Treia

La Vigor Castelfidardo ritrova un successo che mancava da un mese. Vittoria di misura, quella della squadra di mister Manisera sull’Aurora Treia giunta al terzo k.o. filato (dopo quelli con Potenza Picena e Porto S.Elpidio). Basta un guizzo ad inizio match di Altobello per mettere in cassaforte tre punti meritati, ma nell’economia del risultato finale pesa parecchio il penalty fallito dagli ospiti al tramonto della prima frazione che avrebbe potuto conferire ben altre sembianze alla ripresa.

Pochi giri di lancette ed il punteggio di sblocca: azione di Terré e palla che finisce a Rombini, il cui scarico a beneficio dell’accorrente Altobello è perfetto e l’attaccante biancazzurro mette così in rete l’1-0. La reazione dell’Aurora è perlopiù affidata alle sortite di Chornopyshchuk, che al 17’ tenta la fortuna mettendosi in proprio ma la sua conclusione non inquadra il bersaglio. Anche i fidardensi tornano a riaffacciarsi dalle parti di Frascarelli: al 38’ traversone per la testa di Rombini il quale, però, manca l’impatto ottimale sulla sfera. Poco prima del duplice fischio, gli ospiti hanno la palla del pari: l’arbitro punisce severamente un tocco di mano di Gioielli in area decretando la massima punizione, che però Chornopyshchuk sciupa spedendo la sfera sul fondo.

Lo scampato pericolo sembra dare nuova linfa alla Vigor Castelfidardo, che ad inizio ripresa pigia forte sul pedale del gas per raddoppiare. Al 47’ clamorosa traversa di Mosca su assist di Rombini, il quale aveva liberato il compagno per calciare dall’altezza del dischetto una sorta di rigore in movimento, mentre al 56’ è bravo Frascarelli a distendersi ed a dire di no a Gioielli, veloce nel girarsi e battere a rete. L’Aurora prova a spingere ma senza apprezzabili risultati, con la difesa locale ed il portiere Carpera nel complesso poco impegnati. E’ invece Altobello a sfiorare il bis in pieno recupero: al 92’ su azione di contropiede si trova a tu per tu con l’estremo difensore ospite, ma la sua conclusione non trova la porta.

Il Tabellino:

VIGOR CASTELFIDARDO-AURORA TREIA 1-0 (1-0 p.t.)

VIGOR CASTELFIDARDO: Carpera, Gambacorta, Brugiapaglia, Gioielli, Marconi, Bandanera, Terrè (58’ Malaccari), Ballarini (58’ Storani), Altobello, Mosca, Rombini (75’ Fermani). All. Manisera

AURORA TREIA: Frascarelli, Marchetti (67’ Romanzetti), Cervigni, Perfetti (57’ Bah), Palazzetti, Armellini, Massini, Fratini, Chornopyshchuk (83’ Buschittari), Pucci, Capponi. All. Martinelli

ARBITRO: Spadoni (PU)

ASSISTENTI: Sorrentino (San Benedetto del Tronto), Silvestri (AP)

RETE: 7’Altobello