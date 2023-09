Centobuchi corsaro al "Gabbanelli": Galli e Cialini stendono la Vigor Castelfidardo

Dopo le tre vittorie che avevano inaugurato la stagione, per la Vigor Castelfidardo prende forma il terzo k.o. consecutivo, che si va a sommare a quello contro l’Appignanese nel ritorno della coppa di categoria ed al 2-1 incassato la settimana scorsa sul campo del Monticelli. L’Atletico Centobuchi, al suo primo successo in campionato, per espugnare il “Gabbanelli” (i cui cancelli sono restati chiusi per via dei lavori di manutenzione alle tribune dell’impianto) capitalizza nel miglior modo possibile due palle inattive, un rigore in apertura di incontro, ed una punizione nei minuti conclusivi, al termine di una sfida in cui probabilmente il pareggio avrebbe assunto i contorni di epilogo giusto.

Parte forte la Vigor, che già dopo due giri di lancette sfiora la rete: la conclusione di Ganbacorta dà solo l’illusione con pallone che scuote l’esterno della rete. Ma al 14’ sono gli ospiti a passare: contatto in area tra Santoni e Galli punito con la massima punizione che lo stesso Galli trasforma per l’1-0. Ci pensa poi Camaioni a permettere all’Atletico di chiudere la prima frazione in vantaggio, deviando in corner il colpo di testa di Rombini sugli sviluppi di una punizione calciata da Marconi al 22’, e sei minuti dopo anticipando lo stesso Rombini su un velenoso cross di Brugiapaglia.

Il secondo tempo vede la squadra fidardense premere, senza però adeguata efficacia: brividi a metà tempo sull’incursione di Terré che dalla sinistra mette un pallone in mezzo che non trova nessuno pronto alla deviazione. Il forcing produce l’effetto sperato al minuto 82, con la verticalizzazione di Mosca che permette a Rombini di piazzare la stoccata del pari. L’1-1 regge solo un paio di minuti: Cialini di testa su calcio piazzato azzecca il lob che sorprende Carpera in uscita e deposita il pallone in rete per il gol del 2-1 che regala al Centobuchi l’intero bottino in palio.

Il Tabellino:

VIGOR CASTELFIDARDO-ATLETICO CENTOBUCHI 1-2 (0-1 p.t.)

VIGOR CASTELFIDARDO: Carpera, Gambacorta, Brugiapaglia, Gioielli (67’ Fermani), Marconi, Santoni (73’ Bandanera), Malaccari (59’ Terré), Ballarini (78’ Testa), Altobello, Mosca (93’ Storani), Rombini. All. Manisera

ATLETICO CENTOBUCHI: Camaioni, Filipponi, Fabi Cannella, Zadro (61’ D’Intino), De Cesaris, Stacchiotti, Picciola, Pietropaolo, Galli (73’ Liberati), D’Angelo (61’ Veccia), Cialini. All. Fusco

ARBITRO: Pasqualini (MC)

ASSISTENTI: Sannucci (MC), Federici (AP)

RETI: 14’ Galli su rig., 85’ Rombini, 87’ Cialini