Vigor Castelfidardo, recupero ancora stregato: il Monticelli vince 2-1 su rigore

La prima sconfitta in campionato chiude una settimana complessa per la Vigor Castelfidardo. Prima l’uscita di scena al primo turno nella coppa di categoria, manifestazione nella quale i biancazzurri erano i detentori del titolo. Poi il primo k.o. nel Girone B, patito a Monticelli al Comunale contro i padroni di casa. Ad accomunare le due battute d’arresto, il gol decisivo degli avversari arrivato in pieno recupero: quello dell’Appignanese che ha sancito l’eliminazione mercoledì sera, quello dei piceni – su calcio di rigore – che ha fatto perdere ai fidardensi la testa della graduatoria.

Partono meglio gli ospiti che nel primo quarto d'ora tengono bene il campo e non fanno giocare il Monticelli. Passa subito in vantaggio la Vigor: palla in area che Cappelletti non riesce a spazzare, la stessa arriva a Rombini che calcia forte sotto la traversa e supera Melillo. Il Monticelli inizia a prendere le misure e prova a proporsi in avanti: al 30’ conquista un angolo battuto da Vespa per la testa di Natalini, la sfera arriva a Cappelletti che calcia al volo e supera Carpera. Primo gol stagionale per il difensore biancoazzurro, che ristabilisce l’equilibrio siglando l’1-1 con cui le squadre andranno al riposo.

La seconda frazione inizia subito con una protesta per il Monticelli: la palla viene giocata su Di Giorgio che va sul fondo e mette dentro, Gibellieri non riesce a impattarla ma dietro di lui arriva Vespa che mette la sfera nel sacco. Il primo assistente da il gol e va verso il centrocampo, poi ritorna sui suoi passi e annulla per dubbio fuorigioco dello stesso Vespa lasciando molti dubbi sulla correttezza della decisione. Il Monticelli non si disunisce, la Vigor Castelfidardo non crea troppi problemi ai padroni di casa. Nel finale i piceni provano ad alzare i ritmi: prima Natalini si vede respinge una palla da una bella parata del portiere, poi Bernabei prima colpisce bene di testa si angolo di Calvaresi, il portiere para ancora Bernabei calcia alto da buona posizione. Sul finale, l’episodio chiave: Vespa entra in area e viene atterrato. L’arbitro decreta la massima punizione, sul dischetto si presenta Stefano Pietrucci, autore dell'ennesima ottima partita, che spiazza il portiere fidardense e segna la rete che vale i tre punti.

Il Tabellino:

MONTICELLI – VIGOR CASTELFIDRDO 2-1 (1-1 p.t.)

MONTICELLI: Melillo, Fattori, Cappelletti (77’ Calvaresi), Santoni (55’ R. Angelini), Rinaldi, A. Natalini, Di Giorgio, S. Pietrucci, Gibellieri (68’ Bernabei), Panichi (83’ Paolini), Vespa. All. Settembri

VIGOR CASTELFIDARDO: Carpera, Gambacorta, Brugiapaglia (77’ Bandanera), Gioielli, Marconi, Santoni, Terrè (80’ Storani), Ballarini, Rombini, Mosca, Fermani (59’ Malaccari). All. Manisera

ARBITRO: Animento (MC)

ASSISTENTI: Belleggia (FM), Bilò (AN)

RETI: 6’ Rombini, 30’ Cappelletti, 93’ Pietrucci su rig.