Coppa Eccellenza e Promozione: risultati del primo turno e squadre qualificate

Mercoledì di coppa nei principali due tornei dilettantistici marchigiani. Dopo la partenza dei campionati, è la volta della competizione parallela che a settembre manda in archivio il primo turno. Meno squadre e più snello il format per l’Eccellenza, che nel primo e nel terzo mercoledì dei mesi di ottobre e di novembre prevederà il doppio confronto rispettivamente per quarti di finale e semifinali, quindi la finalissima che assegnerà il trofeo prevista per il 21 dicembre. In Promozione, dove si giocherà anche qui con la formula di andata e ritorno, gli ottavi di finale sono in calendario il 18 ottobre ed il 1° novembre, a cui faranno seguito i quarti (15 novembre e 6 dicembre), poi appuntamento nel 2024 con le semifinali (a cavallo tra febbraio e marzo) e la finale che si disputerà l’ultimo mercoledì di marzo. Di seguito, il quadro completo dei risultati odierni:

COPPA ECCELLENZA – Ottavi di finale :

Girone A: Urbania - Urbino 4-2

Ritorno: Urbino - Urbania (ore 20,30)

Girone B: K-Sport Montecchio Gallo - Jesina 1-0 / 4-1

Qualificata: K-Sport Montecchio Gallo

Girone C: Castelfidardo - Osimana 1-0 / 1-3

Qualificata: Osimana

Girone D: Montefano - Chiesanuova 2-0

Ritorno: Chiesanuova - Montefano (ore 18,30)

Girone E: Civitanovese - Maceratese 1-1 / 0-2

Qualificata: Maceratese

Girone F: Tolentino - Sangiustese 1-0 / 4-0

Qualificata: Tolentino

Girone G: Montegranaro - Monturano Campiglione 1-1 / 2-0

Qualificata: Montegranaro

Girone H: Montegiorgio - Atletico Azzurra Colli 0-3 (a tavolino)

Ritorno: Atletico Azzurra Colli - Montegiorgio (ore 19,30)

COPPA PROMOZIONE - Sedicesimi di finale:

Girone A: Valfoglia - Gabicce Gradara 3-0

Ritorno: Gabicce Gradara - Valfoglia (ore 20,30)

Girone B: Vismara - Villa San Martino 2-3

Ritorno: Villa San Martino - Vismara (ore 19,30)

Girone C: Fermignanese - Pergolese 2-1 / 3-4 d.c.r.

Qualificata: Pergolese

Girone D: Atletico MondolfoMarotta - Sant'Orso 3-2

Ritorno: Sant'Orso - Atletico MondolfoMarotta (ore 20,00)

Girone E: Ilario Lorenzini Barbara Monserra - Marina 2-3

Ritorno: Marina – Ilario Lorenzini Barbara Monserra (ore 17)

Girone F: Castelfrettese - Biagio Nazzaro 0-2

Ritorno: Biagio Nazzaro - Castelfrettese (ore 18)

Girone G: Moie Vallesina - Fabriano Cerreto 2-0 / 0-0

Qualificata: Moie Vallesina

Girone H: OsimoStazione - Portuali Dorica 3-2

Ritorno: Portuali Dorica - OsimoStazione (ore 19,30)

Girone I: Appiganese - Vigor Castelfidardo 0-2

Ritorno: Vigor Castelfidardo - Appignanese (ore 20)

Girone L: Matelica - Aurora Treia 2-1

Ritorno: Aurora Treia - Matelica (ore 20,30)

Girone M: Casette Verdini - Cluentina 4-1 / 3-0

Qualificata: Casette Verdini

Girone N: Trodica - Potenza Picena 0-3 (a tavolino)

Ritorno: Potenza Picena - Trodica (ore 19,00)

Girone O: Andata: Elpidiense Cascinare - Corridonia 1-0

Ritorno: Corridonia - Elpidiense Cascinare (ore 20)

Girone P: Rapagnano - Porto Sant'Elpidio 1-1 / 0-0

Qualificata: Porto Sant'Elpidio

Girone Q: Palmense - Sangiorgese Monterubbianese 3-1

Ritorno: Sangiorgese Monterubbianese - Palmense (ore 20)

Girone R: Andata: Monticelli - Atletico Centobuchi 1-0

Ritorno: Atletico Centobuchi - Monticelli (ore 20)