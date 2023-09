Rombini stende l'Appignanese: la Vigor Castelfidardo fa il bis ed è in vetta da sola

Dopo l’affermazione ottenuta nella Coppa di categoria, la Vigor Castelfidardo a stretto giro di posta concede il bis con i tre punti in palio, superando nuovamente l’Appignanese e guadagnando così la vetta in beata solitudine. Un successo meno roboante di quello ottenuto sul campo del Casette Verdini sette giorni fa (quando i biancazzurri si imposero 5-2), che ha preso forma nel secondo tempo a coronamento di una supremazia la quale ha portato la formazione di mister Manisera a creare diverse occasioni da gol.

La Vigor mantiene l’iniziativa sin dall’avvio dell’incontro e si fa minacciosa per la prima volta al 19’: punizione battuta da Terré e colpo di testa in tuffo di Mosca, ma sulla traiettoria del pallone c’è Pettinari che respinge. Padroni di casa nuovamente vicini alla rete al 27’ con Rombini servito da Ballarini che tiene in apprensione la difesa ospite, la quale riesce ad avere con fatica la meglio, quindi al 37’ con una conclusione di Brugiapaglia, sulla quale l’estremo difensore dell’Appignanese si oppone con successo.

Non cambia il copione dopo l’intervallo, e già al primo minuto i fidardensi sfiorano nuovamente l’1-0 con Ballarini che a botta sicura non inquadra di poco il bersaglio. Si fa viva anche la squadra ospite, che al 52’ vede Carpera opporsi con efficacia a Carboni ed al 69’ sciupa con Medei che da posizione interessante alza troppo la mira. Dopo un’altra inzuccata di Mosca senza fortuna – al 61’ – la Vigor trova la via del gol al 73’, grazie all’imbucata di Gambacorta a beneficio di Rombini il quale non sbaglia e insacca l’1-0 con cui si concluderà il match.

Il Tabellino:

VIGOR CASTELFIDARDO-APPIGNANESE 1-0 (0-0 p.t.)

VIGOR CASTELFIDARDO: Carpera, Gambacorta, Brugiapaglia, Mosca, Marconi, Santoni, Fermani (63’ Gioielli), Ballarini, Altobello (4’ Storani), Terrè (78’ Arifi), Rombini (88’ Gasparrini). All. Manisera

APPIGNANESE: Pettinari, Fagiani (63’ Stura), Picchio, E. Gagliardini, Argalia, Ceresani (46’ Gesuelli), Tarquini, N. Gagliardini, Raponi, Carboni (53’ Zitti), Vannucci (62’ Medei). All. Giulianelli

ARBITRO: Alfonsi (San Benedetto del Tronto)

ASSISTENTI: Rinaldi (MC), Gorreja (AN)

