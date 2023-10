Le altre di Promozione: harakiri-Marina, Vigor Castelfidardo al secondo 1-2 consecutivo

La quinta giornata del Girone A fa registrare il secondo capitombolo casalingo del Marina di mister Giorgini, che dopo essere andata al riposo sul doppio vantaggio, sciupa tutto nella ripresa facendosi riprendere e superare dal S.Orso. Due palle inattive permettono ai biancazzurri di scattare bene dai blocchi nei primi 45’: in avvio Rossini centra il palo e sul prosieguo dell’azione va sul dischetto per il rigore dell’1-0, decretato per un atterramento in area di Gregorini, il quale alla mezz’ora fa 2-0 calibrando perfettamente una punizione dal limite. Dopo l’intervallo, i fanesi cambiano volto alla gara: accorciano in mischia a metà tempo con Saurro, il quale porge quattro minuti più tardi il pallone buono per l’inzuccata di Donati che fa 2-2, quindi mettono la freccia grazie a Luchetti lesto ad approfittare di uno svarione della retroguardia locale.

Sfrutta invece perfettamente il margine accumulato nel primo segmento di gara la Palmense, che nel girone B condanna al secondo 1-2 consecutivo la Vigor Castelfidardo. Micidiale l’uno-due dei padroni di casa poco prima di metà tempo: il punteggio si sblocca grazie al sinistro dal limite di Ferranti, che sorprende un Carpera coperto, poi subito il raddoppio di Biondi che al termine di un’azione sviluppatasi per vie centrali, trova un piattone dai sedici metri che fa terminare il pallone a fil di palo. Il secondo tempo vede la Vigor premere con insistenza per cercare di riaprire la sfida, ma solo nei minuti finali arriva il timbro di Storani, utile solamente a rendere meno amaro il passo falso.

I Tabellini:

MARINA-S.ORSO 2-3 (2-0 p.t.)

MARINA: Coacci, Medici, Cucinella (76’ Testoni), Gregorini, Giovagnoli, Carloni, Sabbatini, Rossetti, Gabrielli (61 Piermattei), Rossini, Gagliardi. All. Giorgini

SANT’ORSO 1980: Palazzi, Tonucci, Vitali, De Angelis, Fontana, Alegi, Lepore (46’ Saurro), Mattioli (55’ Luchetti), Donati, Bastianoni, Muratori (63’ Tanfani). All. Fulgini

ARBITRO: Crincoli (AP)

ASSISTENTI: Belleggia (FM), Federici (AP)

RETI: 8’ Rossini su rig., 30’ Gregorini, 65’ Saurro, 69’ Donati, 87’ Luchetti

PALMENSE-VIGOR CASTELFIDARDO 2-1 (2-0 p.t.)

PALMENSE: Osso, Virgili, Gregonelli, Valle Indiani, Moud, Silvestri, Biondi (60’ Waali), Mauro (75’ Recanatini), Ferranti (65’ Tassi, 85’ Pelliccetti), Nazziconi, Haxhiu. All. Cardelli

VIGOR CASTELFIDARDO: Carpera, Gambacorta, Brugiapaglia, Gioielli (51’ Bandanera), Marconi, Santoni (56’ Fermani), Testa (51’ Storani), Malaccari (75’ Arifi), Altobello, Mosca, Rombini (85’ Fanesi). All. Manisera

ARBITRO: Tasso (MV)

ASSISTENTI: Bruscantini (MC), Zela (AN)

RETI: 18’ Ferranti, 22’ Biondi, 86’ Storani