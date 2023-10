Moie Vallesina, prova di forza: espugna Mondolfo giocando la ripresa in dieci

Ritorno al successo per il Moie Vallesina, che dopo lo scivolone interno con il Valfoglia ed il pareggio di Castelferretti, espugna con merito il “Longarini-Lucchetti” di Mondolfo piegando con un gol per tempo l’Atletico, al suo secondo k.o. casalingo. In avvio è subito la formazione di mister Rossi a prendere in mano le redini della sfida, facendosi più volte pericolosa dalle parti di Montesi, mentre i padroni di casa faticano ad entrare in partita. La pressione iniziale dei rossoblù porta alla rete che sblocca il punteggio nel match: la zampata vincente è di Rossetti, che timbra l’1-0 raccogliendo il suggerimento di Pandolfi ed incanala la sfida su binari favorevoli agli ospiti. La reazione dell’Atletico tarda a materializzarsi: alcune iniziative dei singoli, ma per Anconetani c’è solo da sbrigare l’ordinaria amministrazione.

A cambiare, potenzialmente, l’inerzia della gara è il secondo cartellino giallo ai danni di Fabrizi, che obbliga il Moie a giocare la seconda parte di gara in inferiorità numerica. La difesa rossoblù, però, non corre particolari rischi contro un MondolfoMarotta che fatica ad affacciarsi nell’area avversaria, e prestando anzi il fianco al contropiede della squadra di Rossi che sfiora in un paio di circostanze il raddoppio. La rete della sicurezza arriva solo nel finale: Sassaroli viene atterrato in area, l’arbitro indica il dischetto tra le proteste dei locali (per il contatto cominciato forse fuori area) e Mosca dagli undici metri non sbaglia fissando il punteggio sul definitivo 2-0, con il Moie che sale quindi a quota dieci in graduatoria.

Il Tabellino:

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA-MOIE VALLESINA 0-2 ( 0-1 p.t.)

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA: Montesi, Rossetti, Orciani, Morganti, Tiriboco, Tamburini (79’ Pompei), Pacenti (84’ Paradisi), Marconi (62’ Creatore), Rragami, Tonucci (65’ Bertarelli), Paolini. All. Sartini.

MOIE VALLESINA: Anconetani, Canulli, Cameruccio, Carboni (90’ Gregorini), Balducci, Marini, Pandolfi (62’ Paolucci), Fabrizi, Rossetti (79’ Gueye), Sassaroli, F. Giampaoletti (62’ Mosca). All. Rossi

ARBITRO: Valla (PU)

ASSISTENTI: Rinaldi (MC), Busilacchi (AN)

RETI: 17’ Rossetti, 86’ Mosca su rig.