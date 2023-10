Rimonta Portuali in un pareggio-show: col Barbara Monserra finisce 3-3

Avanti, poi sotto e infine abili a rimontare il doppio svantaggio con un finale tutto cuore. Quanto basta ai Portuali Dorica per impattare 3-3 dinanzi ad un giovane e coriaceo Barbara Monserra. Lazzarini, Mascambruni e Pascali griffano un punto che pesa, per come si era messa, e dà morale. Una partita pazza e colma di occasioni, al termine di un festival del gol. La prima chance, dopo pochi minuti, è sul piede di Lazzarini che ci prova dal limite dell’area di rigore: destro a giro, fuori di poco. Ci prova, qualche minuto dopo, De Marco, ma gli effetti non sono quelli sperati. Quindi, alla mezz’ora, una corale azione del Barbara Monserra porta al gol Morsucci, ma l’assistente è già alto con la bandierina.

Situazione che scuote i Dockers: lancio dalle retrovie per Marzioni, assist per Lazzarini a tu per tu bravo a superare in uscita Pigliapoco. È la rete dell’1-0 che, però, dura poco, in quanto al 42’ gli ospiti sfruttano un bell’assist di Ubertini per l’accorrente Castignani che, al volo, infila l’1-1 dell’intervallo. Nella ripresa i ragazzi di Ceccarelli vanno all’arrembaggio. Pericoloso, subito, Lazzarini, poi Sbrolla con un doppio tentativo e quindi ancora Lazzarini, ma al 58’ gli uomini di Mancini mettono la freccia con Nardone. I Portuali Dorica reagiscono con Marzioni e Giampaoletti, ma si resta sull’1-2. Il Barbara Monserra, non pago, allunga con il contropiede sul filo del fuorigioco grazie a Brega (1-3).

Sotto di due, i Portuali Dorica si aggrappano alla paratona di Occhiodoro in uscita su Brega e ribaltano il fronte. Mascambruni di testa vede negarsi il gol da uno strepitoso Pigliapoco, poi il neo entrato Gioacchini subisce un fallo da rigore. Dal dischetto va Mascambruni che prima viene murato, poi è freddo e bravo sul tap-in. La squadra gialloblù potrebbe chiuderla al minuto 86, ma il coast to coast di Morsucci termina con un tiro fuori in diagonale. Così, agli ultimi assalti, un traversone dalla destra permette a Pascali, il più lesto di tutti, di deviare in rete il 3-3. L’ultimo tiro è di Piermattei, ma la palla termina fuori.

Il Tabellino:

PORTUALI ANCONA-ILARIO LORENZINI 3-3 (1-1 p.t.)

PORTUALI DORICA ANCONA: Occhiodoro, Candolfi, Tonini, Rinaldi (70’ Piermattei), Savini, Severini (84’ Pascali), De Marco, Sbrolla (56’ Giampaoletti), Marzioni (92’ Venanzi), Mascambruni, Lazzarini (70’ Gioacchini). All. Ceccarelli

ILARIO LORENZINI BARBARA MONSERRA: Pigliapoco, Federici (46’ Brega), Giobellina, Carbone, Omenetti, Serpicelli, Coltorti (74’ Perini), Morsucci (35’ Tronti), Ubertini (62’ Giuliani), Nardone, Castignani. All. Mancini

ARBITRO: Spadoni (PU)

ASSISTENTI: Cerca (Jesi), Di Tella (AN)

RETI: 33’ Lazzarini, 42’ Castignani, 58’ Nardone, 75’ Brega, 82’ Mascambruni, 87’ Pascali