Girandola di emozioni: il Valfoglia batte la Vigor in un match adrenalinico

Il match più atteso della ventisettesima giornata non delude le aspettative. Il confronto dal sapore play-off tra Valfoglia e Vigor Castelfidardo premia i pesaresi al termine di una girandola di emozioni, con il triplice fischio finale che regala i tre punti ai padroni di casa ora saliti al terzo posto, in attesa del posticipo domenicale che vedrà i Portuali Ancona – ora a -1 dal gradino più basso del podio – impegnati sul campo del Montecchio. La Vigor Castelfidardo, alla prima sconfitta nel girone di ritorno, mantiene il secondo posto in graduatoria ed è ora chiamata ad un pronto riscatto già in occasione del prossimo turno, quando al “Gabbanelli” arriverà il Gabicce Gradara, in un altro degli incroci fondamentali per il posizionamento nella griglia degli spareggi promozione.

Sono i biancazzurri a scattare meglio dai blocchi, obbligando già al 4’ Adebiyi a salvare la propria porta con un intervento provvidenziale sulla velenosa conclusione di Gambacorta dalla distanza. Il Valfoglia riesce progressivamente a prendere le misure, ed estrae dal cilindro un grande finale di tempo: allo scoccare del 45’ timbra il palo con Scoccimarro, e poco prima del duplice fischio va in vantaggio con Donati perfettamente imbeccato da Diomede.

Le emozioni sono condensate tutte nel secondo tempo, in circa un quarto d’ora. Si comincia con il tap-in vincente di Stacchiotti che raccoglie una respinta dell’estremo difensore locale e permette ai fidardensi di impattare sull’1-1, ma dopo tre giri di lancette i pesaresi tornano di nuovo avanti grazie ad Elezay, il quale finalizza perfettamente un’insistita azione personale. La Vigor non ha nemmeno il tempo di riorganizzarsi, perché a stretto giro di posta arriva anche la terza rete dei padroni di casa, nata da una azione in velocità e conclusa con un diagonale di Scoccimarro sul palo più distante. Non è finita, in quanto a metà ripresa Tonuzi entra e dagli undici metri riapre l’incontro. Minuti finali con l’assalto dell’undici di Manisera, respinto dal Valfoglia che al triplice fischio può festeggiare il successo numero tredici nel torneo, allungando la striscia positiva casalinga.

Il Tabellino:

VALFOGLIA – VIGOR CASTELFIDARDO 3-2 (1-0 p.t.)

VALFOGLIA: Adebiyi, Morbidi (76’ Tatò), Cenciarini, Pedini (70’ M. Serafini), Magnani, Sanchini, Capi, Elezay (83’ Carpentieri), Donati, Diomede, Scoccimarro. All. Angelini

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Bandanera (86’ Grayaa), Stacchiotti, Gioielli, Marconi, Marsili (45’ Perna), Gambacorta, Ciucciomei (65’ Tonuzi), Rombini, Mosca, Storani. All. Manisera.

ARBITRO: Ferroni (FM)

ASSISTENTI: Giretti (MC), Grieco (MC)

RETI: 48’ Donati, 55’ Stacchiotti, 58’ Elezay, 60’ Scoccimarro 67’ Tonuzi su rig.