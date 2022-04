La Vigor non sfonda, Passatempese indenne al "Gabbanelli"

La Passatempese regge l'urto della Vigor e strappa un buon punto al "Gabbanelli" di Castelfidardo. Per i gialloblu si concretizza il quinto pareggio a reti bianche della stagione, a seguito di un incontro sofferto giocato per la maggiore nella metà campo ospite. I padroni di casa, reduci dalla brillante affermazione conseguita sul campo della Fermignanese nella semifinale di andata della Coppa ci categoria, spingono con decisione sull’acceleratore, ma non riescono a sfondare il bunker osimano, confermandosi al secondo posto della graduatoria ma perdendo terreno nei confronti della capolista Osimana, al vertice della graduatoria con sette lunghezze di vantaggio ed una gara ancora da recuperare.

Subito Vigor in apertura di match: al 6’ ci prova Mosca dal limite, con il pallone che dopo una deviazione della difesa gialloblu scheggia il palo. Poi al 24’ è Tonuzi a tentare la conclusione, ma Campana si distende e sventa la minaccia, ripetendosi al 34’ opponendosi al tap-in ravvicinata di Tonuzi dopo la respinta sul tiro di Mosca.

La spinta propulsiva della Vigor è costante e prosegue anche al rientro delle squadre dagli spogliatoi, con Tonuzi che al 47’ cerca la conclusione a giro senza però inquadrare lo specchio della porta, mentre al 50’ è ancora Campana a rivelarsi provvidenziale, deviando con una mano la sberla di Rombini sul palo più vicino. Il gol sembra nell’aria, ma non arriva, complice anche il secondo palo di giornata timbrato da Perna dopo il suggerimento di Mosca. La Passatempese soffre, suda freddo sulla serpentina di Terrè al 70’ che conclude senza inquadrare lo specchio, ma riesce a mantenere inviolata la porta. Al “Gabbanelli” finisce 0-0, con i prossimi due impegni che risulteranno determinanti per le squadre al fine di raggiungere i rispettivi obiettivi: per i biancazzurri doppio scontro diretto con vista play-off prima sul campo del Valfoglia e poi in casa col Gabicce Gradara, per la squadra di Busilacchi ci sarà invece il match con le ultime due della classe, Loreto e Cantiano, che mettono sul piatto punti pesanti per provare a centrare l’obiettivo salvezza diretta.

Il Tabellino:

VIGOR CASTELFIDARDO - PASSATEMPESE 0-0

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Bandanera (67’ Domenichetti), Perna (67’ Stacchiotti), Mosca, Marconi, Polzonetti, Gambacorta, Carini (83’ Gioielli), Rombini (76’ Storani), Tonuzi, Terrè. All. Manisera

PASSATEMPESE: Campana, L. Agostinelli, Zoli (62’ M. Agostinelli), Mandolini, Esposito, Stortoni, Martiri (77’ Maraschio), Capomagi (83’ Pieroni), Nemo (69’ Pigliacampo), Ferreyra, Catena (91’ Lorenzini). All. Busilacchi

ARBITRO: Evangelista (MC)

ASSISTENTI: Bara (MC), Viglietta (MC)