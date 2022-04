Portuali-Valfoglia, lo scontro diretto play-off termina a reti bianche

I Portuali e il Valfoglia progrediscono insieme nel cammino lungo la strada che porta verso i play-off. Un punto a testa nella sfida tra due formazioni che si sono presentate all’appuntamento con diverse defezioni, e che - nel caso della compagine pesarese – ha dovuto anche apportare un ulteriore correttivo all’assetto in campo per via dell’infortunio alla mezz’ora del primo tempo occorso a Ricciotti. Alla fine, per i dorici c’è la conferma dell’imbattibilità casalinga (con il sesto pareggio in nove gare finora disputate nel girone di ritorno) e per il Valfoglia il quinto posto “in salvo” dopo le frenate di Montecchio e Gabicce Gradara.

Poco da segnalare nel match del “Giuliani”, che si è rivelato avaro di emozioni anche per merito dell’organizzazione e della puntualità delle retroguardie, brave a concedere poco o nulla ai reparti avanzati avversari. Nella prima frazione a salvare la porta degli ospiti è l’estremo difensore Adebiyi, il quale sventa una deviazione di Gioacchini, mentre nel fronte opposto Tavoni si limita a sbrigare solo l’ordinaria amministrazione. Nella ripresa il tema tattico della gara non cambia, con la supremazia territoriale dei dorici che non produce particolari occasioni da rete. Il triplice fischio fa calare così il sipario sulla gara, che va in archivio permettendo ad ambedue le compagini di muovere la graduatoria.

Il Tabellino:

PORTUALI ANCONA - VALFOGLIA 0-0

PORTUALI ANCONA: Tavoni, Pelosi (85’ Bianchi), Polidori (82’ Morbidoni), Santoni, Savini, Gasparini, Moretti (54’ Rinaldi), Sassaroli (73’ Ripanti), Gioacchini, Mascambruni, De Marco (73’ Lucci). All. Ceccarelli

VALFOGLIA: Adebiyi, Morbidi, Scoccimarro, Elezaj, Magnani, Sanchini, Capi, Diomede, Donati (88’ Polenta), Ricciotti (32’ Pedini), Manca (78’ Carpentieri). All. Angelini

ARBITRO: Pasqualini (MC)

ASSISTENTI: Principi (AN), Dahou (Jesi)