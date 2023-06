L'Urbania è travolgente, Vigor Castelfidardo senza scampo

L’Urbania copia ed in colla il risultato delle semifinali di play-off, a voler rimarcare l’eccellente stato di forma – in controtendenza rispetto agli ultimi risultati di regular season – con cui si è presentata agli spareggi promozione. Dopo il 4-0 ai Portuali nella primo turno, la squadra pesarese concede il bis superando col medesimo risultato la Vigor Castelfidardo: determinante la partenza lanciata della squadra di Omiccioli, avanti già di due reti dopo appena dieci minuti di gara. La gara si sblocca infatti a distanza di appena120 secondi dal fischio d'inizio: difesa fidardense impreparata sul lancio di Ottaviani a beneficio di Pagliardini, il cui diagonale è letale e regala ai padroni di casa l’1-0. Prima ancora che l’undici di mister Manisera riesca a riorganizzarsi, arriva il raddoppio al 10’: Franca fugge via sul versante sinistro, poi si accentra e fa partire un gran destro che costringe nuovamente Lombardi a raccogliere la sfera in fondo al sacco.

Timida la reazione della Vigor, per cui si prospetta un match tutto in salita. Che si complica in maniera irreversibile quando, al 35’, Ottaviani finalizza una rapida ripartenza, punta l’estremo difensore dei biancazzurri e lo supera per il 3-0 che chiude virtualmente, già prima della fine del primo tempo, i conti di questa finale. Il tecnico fidardense decide di modificare l’assetto dei suoi conferendo alla squadra connotati maggiormente offensivi, ma poco prima dello scoccare dell’ora di gioco, un rigore di Braccioni vale il poker. La formazione biancazzurra prova nella restante parte di gara almeno a realizzare la rete del successo, ma il 4-0 non cambierà fino al triplice fischio finale.

Il Tabellino:

URBANIA- VIGOR CASTELFIDARDO 4-0 (3 -0 p.t.)

URBANIA: Ducci, Rossi, Aluigi (74’ Brisigotti), Catani, Giovanelli, Temellini, Pagliardini (57’ Cantucci), Paradisi, Ottaviani (62’ Fraternali), Braccioni (77’ Bicchiarelli), Franca. All. Omiccioli

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi (46’ Flumini), Baccarini (65’ Guercio), Gasparini (59’ Malaccari), Gioielli, Marconi, Santoni, Calligari (36’ Grayaa), Ballarini (46’ Altobello), Terré, Mosca, Rombini All. Manisera

ARBITRO: Ferroni (FM)

ASSISTENTI: Bruscantini (MC), Morganti (AP)

RETI: 2’ Pagliardini, 10’ Franca, 35’ Ottaviani, 55’ Braconi su rig.