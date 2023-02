L'Urbania non sbaglia: tris al Barbara e secondo posto

L’Urbania non fa sconti al Comunale, in un impianto che ha visto i biancorossi ottenere complessivamente 25 punti in dieci incontri. Gli ultimi tre arrivano nella sfida contro un Ilario Lorenzini in difficoltà, a secco di vittorie da due mesi esatti e scivolato pericolosamente in basso in graduatoria, a differenza della formazione di Stocchi che occupa la seconda casella a cinque lunghezze di ritardo dalla battistrada Montecchio. Le due formazioni hanno dato vita ad una gara combattuta, sin dalle prime battute: si comincia al 5’ con la traversa colpita da Cardinali, poi al quarto d’ora la doppia chance per i padroni di casa con Bicchiarelli che non inquadra lo specchio della porta ed al 17’ Pagliardini, ben innescato da Paradisi, che spara addosso a Minardi. Ancora Urbania e ancora Pagliardini al 26’ che a tu per tu con Minardi spedisce la sfera fuori di poco. Poi, al 33’ i biancorossi passano: Pagliardini scatta e conclude dal limite, sulla deviazione si avventa Ottaviani che timbra l’1-0. Reazione del Barbara interessante, con l’azione personale di Rossini che, però, tira addosso a Ducci mentre al 40’ si segnala l’incursione di Brunori ed il pallone che scheggia la traversa.

Dopo l’intervallo, l’Urbania entra in campo deciso a chiudere i conti: Minardi subito impegnato al 48’ sul duplice tentativo di Braccioni, ma il portiere gialloblù nulla può sulla conclusione di Ottaviani che, agevolato da un intervento errato di Cardinali, realizza la doppietta personale. Il Barbara perde in lucidità, e concede anche il tris su un disimpegno impreciso di Sanviti il quale permette a Cantucci di realizzare la rete che chiude i conti. Prima del triplice fischio l’Ilario Lorenzetti trova il gol della bandiera, messo a segno con una conclusione potente da Giorgetti, che fissa così il punteggio sul 3-1 finale.

Il Tabellino:

URBANIA- ILARIO LORENZINI 3 -1 ( 1-0 p.t.)

URBANIA CALCIO: Ducci, Sema, Aluigi, Franca (79’ Rasponi), Giovanelli, Temellini, Pagliardini (81’ Fraternali), Paradisi (68’ Catani), Ottaviani (71’ Cantucci), Braccioni, Bicchiarelli (63’ Brisigotti). All. Stocchi

ILARIO LORENZINI BARBARA: Minardi, Paradisi (88’ Lauritano), Conti, Morsucci, Giuliani (65’ Giorgetti), Sanviti, Rossini (78’ Mancini), Cardinali (85’ Disabato), Moschini, Brunori, Sabbatini (82’ Fronzi). All. Spuri

ARBITRO: Tasso (MC)

ASSISTENTI: Domenella (AN), Santucci (MC)

RETI: 34’ e 57’ Ottaviani, 76’ Cantucci, 83’ Giorgetti