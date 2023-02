Vigor Castelfidardo, niente poker: il Valfoglia impone il pari

La Vigor non riesce ad allungare ulteriormente la striscia di vittorie consecutive, e dopo le affermazioni contro Moie Vallesina, Barbara e Fermignanese viene fermata sull’1-1 dal Valfoglia, che prosegue nel suo digiuno di successi (nel 2023 tre pareggi ed una sconfitta) ma esce indenne dal “Gabbanelli”. Padroni di casa che devono rinunciare a Pennacchioni, ancora alle prese con un fastidio al polpaccio, e vedono il match mettersi ulteriormente in salita con gli infortuni dopo meno di dieci minuti di Rombini (richiamato a scopo precauzionale per un risentimento muscolare) e di Romagnoli, ma si rendono subito pericolosi in apertura con Altobello che riceve da Guercio ma non inquadra lo specchio.

Ancora fidardensi in avanti al 28’ con Terrè che conclude un’azione personale con un tiro non sufficientemente angolato, preda di Adebiyi. Sono però i pesaresi a passare, al minuto 35: Gioielli perde palla a centrocampo, Marcolini fugge sulla fascia e crossa a beneficio di Bartomioli il cui tap-in non lascia scampo a Lombardi. Prima del duplice fischio, l’undici di Manisera perviene al pareggio: prove generali fatte da Altobello al 42’, con una botta sul primo palo su cui Adebiyi risponde presente, poi al 45’ efficace inserimento di Calligari che arriva sul fondo e mette in mezzo, e sulla corta respinta della difesa ospite, il tiro secco di Mosca regala l’1-1.

Inizio di ripresa caratterizzato da un vivace botta-risposta: al 52’ Terrè da posizione vantaggiosa non trova il bersaglio, mentre al 56’ la conclusione di Dionede dal limite viene disinnescata da un attento Lombardi. Poi è la Vigor Castelfidardo a premere con maggiore convinzione: al 62’ incursione di Terrè e palla a Guercio, tiro e pallone che si perde sul fondo. Ma la palla più ghiotta per il 2-1 arriva al 74’, a seguito di un lancio lungo dalle retrovie su cui la difesa pesarese non disimpegna adeguatamente: a salvare il Valfoglia è un portentoso intervento di piede di Adebiyi, che blinda l’1-1 il quale resisterà fino al triplice fischio finale.

Il Tabellino:

VIGOR CASTELFIDARDO-VALFOGLIA 1-1 (1-1 p.t.)

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Baccarini, Romagnoli (8’ Calligari, 86’ Gasparini), Malaccari (81’ Grayaa), Marconi, Santoni, Terrè, Guercio (67’ Kante), Rombini (8’ Gioielli), Mosca, Altobello. All. Manisera

VALFOGLIA: Adebiyi, Morbidi (29’ Diomede), Scoccimarro, Franciosi, Pagniello, Valler, Marcolini, Ricciotti (63’ Palazzi), Bartomioli, Cirulli (32’ Elezay), Aiudi (86’ Bonacin). All. Angelini

ARBITRO: Latuga (PU)

ASSISTENTI: Grieco (MC), Cerca (Jesi)

RETI: 35’ Bartomioli, 45’Mosca