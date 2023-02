Le altre di Promozione: Marzocca ancora a terra, pari per Passatempese e Moie

La ventesima giornata del Girone A fa registrare la nuova battuta d’arresto dell’Olimpia Marzocca, arrivata alla quarta sconfitta nelle ultime cinque partite casalinghe. A violare il Comunale è la Fermignanese, che sembra aver trovato in questo avvio di 2023 quella efficacia in trasferta mancata nei primi mesi di campionato. Il match si sblocca nella ripresa: una rovesciata di Bozzi permette agli ospiti di passare avanti, e nel finale – dopo una traversa colpita da Gori ed un gol annullato a Fratermali – arriva in contropiede il raddoppio di Izzo che fissa il punteggio sul 2-0 finale. Botta a risposta a Pesaro tra il Villa San Martino ed il Moie Vallesina, con l’1-1 conclusivo che rispecchia l’equilibrio visto in campo e premia le squadre protagoniste di un match ben interpretato. In avvio di gara meglio i padroni di casa, che rispondono al brivido iniziale di Pandolfi sfiorando la rete in due occasioni con Prodan e Ascani. Il punteggio cambia al 26’ per effetto della rete realizzata proprio da Prodan, che corregge in rete il cross di Paoli, ma prima del duplice fischio arriva il pareggio della formazione di mister Rossi, siglata da Ruggeri con una bella girata.

Nel Girone B, la Passatempese non riesce ancora a conquistare la prima affermazione in questo 2023, e viene fermata sull’1-1 da una Futura 96 che, per effetto della vittoria del Grottammare nello scontro diretto con la Cluentina, scivola all’ultimo posto nonostante il punto preso. I gialloblù si fanno preferire nella prima frazione che si conclude a reti inviolate, e riescono comunque ad inizio ripresa a sbloccare il punteggio, grazie al rigore assegnato per atterramento in area di Mihaylov e trasformato da Stortoni. I fermani raddrizzano il match grazie a Pistelli, che viene fermato dalla traversa ma successivamente batte Strappini per l’1-1 che resterà tale fino al triplice fischio.

Il Tabellino:

OLIMPIA MARZOCCA-FERMIGNANESE 0-2 (0-0 p.t.)

OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli, Asoli, Santi Amantini, Montanari, Tomba, Breccia, Abbruciati (61’ Rossi), Tonucci (61’ Pierucci), Canulli (61’ Rossetti) Felicissimo (65’ Arsendi), Pigini (76’ Galli). All. Giuliani

FERMIGNANESE: Cappuccini, Mariotti, Masullo, Lucciarini, Fraternali, Cleri, Volpini (49’ Garota), Cusimano, Gori (71’ Izzo), Bozzi (91’ Agostini), De Santis (49’ Labate), All. Teodori

ARBITRO: Sarnari (MC)

ASSISTENTI: Baldisserri (PU), Tayeb (PU)

RETI: 51’ Bozzi, 88’ Izzo

VILLA SAN MARTINO-MOIE VALLESINA 1-1 (1-1 p.t.)

VILLA SAN MARTINO: Cocco, Riceputi, Tartaglia, Postacchini, Vagnini, Sanchini, Balleroni, Ascani (67’ Piccioni), Carsetti, Paoli, Prodan (81’ Pascucci). All. Cicerchia

MOIE VALLESINA: Cerioni, Gregorini, Giampaoletti, Carboni, Balducci, Marini, Pandolfi (55’ Rossetti), Mosca (65’ Cercaci), Ruggeri, Berardi (76’ Madonna), Costantini. All. Rossi

ARBITRO: Ciccioli (FM)

ASSISTENTI: Giacomucci (PU), Di Tella (AN)

RETI: 26’ Prodan, 39’ Ruggeri

PASSATEMPESE-FUTURA 96 1-1 (0-0 p.t.)

PASSATEMPESE: Strappini, Esposito, Polidori, Mandolini, Montesi, Stortoni (67’ Maraschio), Simoncini (67’ Catena), Zannini (81’ Cavezzi), Ferreyra (68’ Storani), Martiri (78’ Stacchiotti), Mihaylov. All. Menghini

FUTURA 96: Raccio, Santarelli, Vallasciani, Conte, Gobbi, Smerilli (74’ Salvati), Murazzo, Ca- piato, Pistelli, Mannozzi (90’ Bianchini), Vicomandi (86’ Nepi). All. Cicchitti

ARBITRO: Fioramonte (MC)

ASSISTENTI: Bejko (Jesi), Meerli (San Benedetto del Tronto)

RETI: 47’ Stortoni su rig., 65’ Pistelli