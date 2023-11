Movimento in profondità di Ruocco, Liviero lo vede e lo pesca del cuore dell'area dorica: stop e conclusione da distanza ravvicinata che trafigge l'incolpevole Perucchini.

Minuto 77: GOL DELLA TORRES! TORRES-ANCONA 1-0, GOL DI RUOCCO.

Minuto 75: Palla che danza sull'area piccola dopo il tacco di Ruocco per Menabò, anticipato provvidenzialmente da Pellizzari.

Torres che continua a premere, Ancona che al momento si difende con ordine senza rischiare troppo.

Minuto 69: Cambio Torres: finisce la partita di Fischnaller, al suo posto Menabò.

Cambia l'assetto dei biancorossi, con il fronte offensivo occupato ora dal tandem Spagnoli-Cioffi.

Minuto 63: Colavitto opera un doppio cambio: in campo Marenco e Gavioli per Saco ed Energe.

Minuto 62: BREAK DELL'ANCONA: palla recuperata e portata avanti da Cioffi che punta l'area, scarica all'indirizzo di Saco il cui sinistro si perde di poco sul fondo.

Minuto 60: Martina si aggiusta il pallone con la mano per disimpegnare: punizione Torres ed ammonizione per l'esterno biancorosso.

Minuto 58: Carica su Perucchini di Diakite sul traversone di Fischnaller: l'attaccante della Torres mette in rete dopo il fischio arbitrale che aveva fermato il gioco.

Minuto 54: Ancora i rossoblù pericolosi: centro di Fabriani per Ruocco che a centroarea stoppa e prova la girata, ma viene disturbato al momento della conclusione acrobatica e Perucchini si distende e para a terra.

Minuto 51: La Torres comincia la ripresa spingendo: due corner consecutivi, sul primo è Ruocco a provare a sorprendere la difesa biancorossa su centro di Giorico ma la difesa dorica sventa la minaccia.

Minuto 48: Terzo giallo per la Torres, dopo Ruocco e Diakite: sanzionato Mastinu per un'entrata decisa su Nador.

Nessun cambio all'intervallo, dopo un primo tempo che ha visto una Torres pericolosa in almeno due circostanze. Proteste dei sardi per un paio di tocchi di mano in area sui quali il direttore di gara ha soprasseduto.

Minuto 46: INIZIA LA RIPRESA.

Minuto 45+4: DUPLICE FISCHIO, FINE PRIMO TEMPO. TORRES-ANCONA 0-0.

Minuto 45+2: Prova a chiudere in attacco l'Ancona che conquista il terzo corner della gara.

Minuto 45: Quattro i minuti di recupero.

Minuto 42: SVARIONE DIFENSIVO DELL'ANCONA: cross dalla destra che pesca liberissimo sul secondo palo Liviero, il cui sinistro è completamente sbagliato e si trasforma in un cross teso a pelo d'erba, innocuo.

Minuto 40: L'Ancona riesce ad uscire ed a guadagnare un corner con Cioffi.

Minuto 38: La gara si conferma spigolosa: ammonito anche Cioffi per un calcio a Giorico in prossimità della linea laterale del campo.

Minuto 37: PROTESTE DELLA TORRES: Tocco di mano in area di Coli Saco sullo stop di Liviero, l'arbitro lo giudica involontario e fa proseguire.

Minuto 35: Altro giallo per la Torres: ammonito Ruocco per proteste.

Minuto 30: Primo cambio, forzato, per la Torres: Verduci si fa male e lascia il campo a Liviero.

Minuto 28: SPAGNOLI! Clamorosa topica di Zaccagno che sbaglia il rinvio servendo il centravanti biancorosso, il quale non riesce a controllare il pallone per concludere verso la portra sguarnita. Ci pensa poi Idda a sbrogliare la matassa.

Minuto 24: Gioco spezzettato e tanti falli: punito con l'ammonizione quello di Idda su Cioffi che blocca la ripartenza dell'Ancona.

Minuto 23: Ammonizione anche per l'Ancona: sul taccuino dei cattivi finisce Saco, per un'entrata decisa su Giorico.

Minuto 19: Primo giallo della gara: ammonito Diakite, per un intervento in ritardo su Cella che rimedia un pestone.

Minuto 17: Ci riprova Mastinu, questa volta direttamente su punizione: Perucchini non trattiene, ma in due tempi recupera la sfera prima dell'arrivo di Diakite.

Minuto 16: PERUCCHINI! Verduci porge a Mastinu la cui conclusione è centrale, ma violenta: pronta la risposta del portierone biancorosso, che respinge lontano con i pugni.

Minuto 12: BRIVIDO. Ruocco manovra sulla sinistra e centra un pallone d'oro per Diakite, che prende bene il tempo ma di testa non impatta ottimamente e mette sul fondo.

Minuto 11: Affondo dei biancorossi con l'inzuccata di Cella che sfiora il palo, poi la difesa sarda libera.

Minuto 10: Primo angolo per l'Ancona, conquistato da Cioffi la cui conclusione viene deviata in corner.

Minuto 7: Altra conclusione per i padroni di casa, tiro strozzato da Mastinu, Perucchini senza problemi.

Minuto 6: Proteste della Torres su un centro di Verduci che sbatte su Barnabà: chiedono il rigore per un fallo di mano i rossoblù, l'arbitro fa cenno di proseguire.

Minuto 1: La prima conclusione nello specchio della porta della gara è di Diakite, che si accentra e lascia partire un destro debole e centrale, neutralizzato da Perucchini.

Minuto 1: CALCIO D'INIZIO

Le formazioni ufficiali:

TORRES: Zaccagno, Idda, Antonelli, Dametto, Fabriani, Verduci, Mastinu, Giorico, Ruocco, Diakite, Fischnaller.

A disposizione: Garau, Sanat, Pinna, Cester, Mandrelli, Kujabi, Goglino, Liviero, Nunziatini, Menabò, Masala, Petriccione, Lora, Siniega. All. Greco

ANCONA: Perucchini, Barnabà, Cella, Pellizzari, Martina, Saco, Gatto, Nador, Energe, Spagnoli, Cioffi.

A disposizione: Vitali, Testagrossa, Peli, Marenco, Agyemang, Kristoffersen, Clemente, Dutu, Radicchio, Mattioli, Gavioli, Basso. All. Colavitto

I biancorossi, reduci dalle vittorie casalinghe contro Arezzo e Perugia e dal punto preso nel derby di Fermo, fanno visita alla capolista del Girone B. La Torres si presenta all’appuntamento dopo i k.o. incassati a Chiavari contro l’Entella e l’eliminazione dalla coppa di categoria per mano della Juventus Next Gen, che costituiscono le uniche due battute d’arresto stagionali. L’Ancona, chiamata all’impresa in un “Vanni Sanna” che vede i rossoblù imbattuti dallo scorso marzo, ritrova Spagnoli che parte regolarmente dal 1’ al centro del tridente che contempla anche Energe e Cioffi. I sardi recuperano Idda in difesa e Mastinu a centrocampo, Liviero parte dalla panchina, fuori distinta Zecca ancora ai box e Scotto squalificato.