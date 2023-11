Giampaoletti gela il "Magi": Portuali corsari a Gabicce ed ancora in vetta

Fondamentale vittoria dei Portuali Calcio Dorica che, con una prodezza nel finale di Giampaoletti, strappano tre punti al “Magi” e superano in trasferta anche il Gabicce Gradara. Finisce 0-1 per i Dockers che mantengono, così, la testa della classifica del Girone A di Promozione, raggiungendo quota 20 in dieci partite.Dopo un primo tempo battagliato e con occasioni da ambo le parti, è nella ripresa che le due squadre pregustano il sapore della vittoria. I padroni di casa vanno vicinissimi al vantaggio, ma in due situazioni Tonini si rivela decisivo. Anche i ragazzi di Stefano Ceccarelli, però, costruiscono e in particolare si fanno vedere con un pallonetto dello stesso Giampaoletti che esce di niente.

Quando la partita sembra ormai incanalata verso il pari ad occhiali, il classe 2005, subentrato a mezz’ora dallo scadere, confeziona un eurogol. Respinta della retroguardia, Giampaoletti dal limite dell’aria non ci pensa due volte e disegna un tiro al volo imprendibile per Cappuccini. Game, set, match: quarta vittoria su cinque in trasferta, che certifica un’importante solidità dei Portuali anche lontano dalle mura amiche. La formazione anconetano tornerà tra le “pareti domestiche” sabato prossimo, alle 14.30, contro quel Moie Vallesina arrampicatosi fino al terzo posto della classifica, a due incollature dalla vetta, in una sfida che assume i contorni di autentico bigmatch dell’undicesimo turno.

Il Tabellino:

GABICCE GRADARA-PORTUALI ANCONA 0-1 (0-0 p.t.)

GABICCE GRADARA: Cappuccini, Grandicelli (92’ Betti), Gabrielli, Morini (76’ Semprini), Fattori, Franca, Pierri, Domini, Bartolini, Mani, Costantini. All. Angelini

PORTUALI DORICA ANCONA: Tavoni, Candolfi, Tonini, Santoni (62’ Giampaoletti), Savini, Ragni, Rinaldi, Sassaroli, Pascali (80’ Sbrolla), Lazzarini (92’ Polenta), De Marco (89’ Piermattei). All. Ceccarelli

ARBITRO: Malascorta (Jesi)

ASSISTENTI: Di Tella (AN), Pastori (Jesi)

RETE: 87’ Giampaoletti