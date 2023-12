Vigor, botto di fine anno: espugnato il "Riviera" con il 3-1 ad una Samb fischiata

Finisce con il pubblico di casa che fischia la Samb, e con la Vigor che esplode il botto di fine anno. I rossoblù di Clementi espugnano il “Riviera delle Palme”, grazie ad un micidiale uno-due nei minuti conclusivi che certifica la terza vittoria consecutiva e rende ancora più dolce la parte conclusiva della prima metà di regular season. Brava e fortunata, la squadra senigalliese: a reggere bene l’urto dei padroni di casa capaci di aggredire la gara già dal principio ed raddrizzare subito la sfida dopo l’iniziale svantaggio, così come a trovare nel breve volgere di due minuti i legni come preziosi alleati. Senza dei quali (e senza un provvidenziale Roberto) la partita avrebbe con ogni probabilità preso ben altro genere di piega.

Già dal primo giro di lancette si capisce che la Samb ha voglia e gamba per incanalare la gara su binari favorevoli, visto che poco dopo il pronti-via il mancino di Martiniello in area obbliga Roberto all’intervento. E’ il preludio alla rete dell’1-0, che giunge al 3’: combinazione Pagliari-Battista, centro in mezzo per Cardoni che di testa trova l’opposizione dell’estremo difensore della Vigor, raccogliendo però la respinta per il gol del vantaggio locale. Non si attenua la spinta della Samb, pericolosa col piazzato di Tomassini ed il sinistro di Scimia, senza trovare però lo specchio della porta. La doccia fredda per i padroni di casa arriva poco dopo: il diagonale di Baldini è destinato sul fondo, ma la deviazione di Sirri è decisiva nel cambiare traiettoria alla sfera beffando Coco. Il tema tattico, però, non cambia: a metà tempo Roberto mette una pezza sul colpo di testa di Tomassini, accompagnato dalle proteste della Samb sulla posizione (parzialmente o completamente al di là della linea di porta) del pallone al momento della parata. Poco prima del duplice fischio è invece la new-entry Touré (gettato nella mischia da qualche minuto per l’infortunato Cardoni) a sfiorare il 2-1, negato da Roberto che si supera sull’inzuccata del neo-acquisto dei rivieraschi.

Nella ripresa, la Vigor prova a partire con più verve, e Kerjota in un paio di circostanze riesce ad andare alla conclusione senza però andare a bersaglio. Ma a farsi minacciosa è nuovamente la Samb: al 65’ Scimia fa tutto bene, compreso il tiro che supera Roberto ma si infrange contro la trasversa. Stesso destino per la punizione mancina di Sirri, che dal limite colpisce il secondo legno in poco meno di 120 secondi. La Vigor fa esercizio di resilienza, ed alla prima opportunità castiga la squadra di Lauro: Kerjota innesca Broso, il quale salta Coco e gonfia la rete per il 2-1. La Sambenedettese accusa il colpo, non reagisce, e poco dopo subisce il gol che fa calare il sipario sulla gara: contropiede micidiale dei rossoblù, con Scheffer che si fa mezzo campo e poi scarica il destro per il 3-1 che mette in cassaforte i tre punti, buoni per rendere il Natale dei tifosi senigalliese molto più lieto e felice.

Il Tabellino:

SAMBENEDETTESE-VIGOR SENIGALLI A 1-3 ( 1-1 p.t.)

SAMBENEDETTESE: Coco, Pagliari (83’ Lonardo), Sbardella, Sirri, Zoboletti, Scimia (82’ Pietropaolo), Arrigoni, Cardoni (36’ Touré), Battista, Tomassini, Martiniello (62’ Alessandro). All. Lauro

VIGOR SENIGALLIA: Roberto, Scheffer, Mori (65’ Vrioni), Marini, Gambini, Tomba, Kerjota, Mancini, Balleello (60’ Beu), Baldini (83’ Pesaresi), Bartolini (70’ Broso). All. Clementi

ARBITRO: Terribile (Bassano del Grappa)

ASSISTENTI: Morsanuto (Portogruaro), Condrut (Castelfranco Veneto)

RETI: 3’ Cardoni, 17' aut. Sirri, 81’ Broso, 87’ Scheffer