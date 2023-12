Marini e Kerjota rendono dolce il congedo: la Vigor fa bottino pieno contro il Riccione

Non c’era modo migliore per dare l’arrivederci al 2024 allo stadio Bianchelli. Una bellissima Vigor Senigallia batte un pimpante United Riccione 2-1. Di Marini e Kerjota le reti che significano successo nell’ultimo appuntamento casalingo dell’anno solare, nonché penultimo del girone di andata e del 2023. Passano appena sei giri di lancette e i rossoblù vanno in vantaggio: Scheffer guadagna una punizione defilata dopo una bella iniziativa, Kerjota crossa in mezzo e Marini è chirurgico nel deviare di testa la sfera verso l’angolo più lontano. La gara scivola fino alla mezz’ora in modo divertente, e l’occasione del raddoppio capita al solito Scheffer: su cross di Mancini, l’argentino impatta ottimamente ma Rossi si supera e poi arriva un difensore ad anticipare lo stesso Scheffer, in agguato per la ribattuta. Si arriva all’intervallo sull’1-0.

Il primo squillo della ripresa è di Kerjota, mancino insidioso che chiama Rossi alla deviazione in corner. Lo United Riccione non demorde, attraverso un fraseggio veramente intenso e preciso riesce a creare qualche grattacapo alla Vigor Senigallia. Serve un super Roberto per dire di no alla gran botta di Samb Falou. La difesa rossoblù continuare a reggere l’urto e punge in contropiede: Scheffer pressa forte e costringe all’errore la retroguardia romagnola, per il capocannoniere della Vigor si crea una sorta di shoot out ma ha la meglio ancora Rossi. Le emozioni si alternano, tocca agli ospiti: Ferrara fa la barba al palo con un destro secco. Ecco allora il raddoppio locale: Kerjota si mette in proprio, calcia, spacca il palo e la sfera finisce nel sacco per il 2-0 al 78’. Il folletto albanese è incontenibile, poco dopo viene atterrato vistosamente in area di rigore ma per il fischietto palermitano Spedale non c’è nulla. Allo scadere, Tonelli risolve una mischia e accorcia le distanze, ma è il 95’ e non c’è più tempo: la Vigor Senigallia vince 2-1.

Il Tabellino:

VIGOR SENIGALLIA-UNITED RICCIONE 2-1 (1- 0 p.t.)

VIGOR SENIGALLIA: Roberto, Scheffer, Mori, Marini, Gambini, Tomba, Kerjota, Mancini (89’ A. Pesaresi), Balleello (74’ Beu), Baldini (74’ Broso), Zammarchi (63’ Bartolini). All. Clementi

UNITED RICCIONE: Rossi, Ramires, Martinelli, Diambo (40’ Matteucci), Maio, Ferrara (85’ Pellacani), Colistra (70’ Sylla), Ndoj, Picchieri (85’ Tirincanti), Tonelli, Cottone (46’ Samb Falou). All. Riolfo

ARBITRO: Spedale (PA)

ASSISTENTI: Veli (PI), Roselli (AV)

RETI: 6’ Marini, 78’ Kerjota, 95’ Tonelli