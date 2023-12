Riscossa Vigor in Molise: i rossoblù tornano al successo battendo 3-0 il Vastogirardi

Squadra in casa

Squadra in casa Vastogirardi

La riscossa della Vigor prende forma a Vastogirardi. I rossoblù interrompono il prolungato digiuno di vittorie cogliendo con grande autorità i tre punti in Molise: un successo che rispecchia in maniera fedele la supremazia messa in mostra nell’arco dell’intera gara, sebbene solo nel secondo segmento di incontro la squadra di mister Clementi sia riuscita a sbloccare il punteggio, dopo essere stata fermata dai legni nei primi 45 minuti.

Nella prima frazione infatti i rossoblù ci provano in ogni modo ma non riescono a sfondare: la fortuna che aiuta i padroni di casa sulle conclusioni di Kerjota e Zammarchi, che mandano la sfera a centrare i pali della porta difesa da Cerroni. Anche i locali si fanno vivi e riescono ad andare a bersaglio con Caon, il quale è però pescato in posizione di off-side e si vede annullare la rete, e quindi sono pericolosi con l’inzuccata di Fontana su piazzato di Ceccuzzi, ma la sfera si perde sul fondo.

La contesa si sblocca finalmente al 51’ ed è ancora una volta Scheffer a gonfiare la rete sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Da un’azione analoga arriva il raddoppio di Baldini, dieci minuti più tardi: sarà poi Vrioni a chiudere definitivamente i conti a ridosso del triplice fischio. Tre punti di platino che mancavano da diverso tempo. Non poteva esserci nessuna iniezione di fiducia migliore in vista dei due prossimi appuntamenti che chiuderanno il 2023 e il girone di andata. L’attenzione della Vigor è ora rivolta innanzitutto a quello di domenica, quando al “Bianchelli” si presenterà lo United Riccione.

Il Tabellino:

VASTOGIRARDI - VIGOR SENIGALLIA 0-3 (0 - 0 p.t.)

VASTOGIRARDI: Cerroni, Camara, Zuccherato (74’ Salatino), Ceccuzzi, Ruggieri, Visani (78’ Antinucci), Caon (87’ Anzalone), Antogiovanni (64’ Panaro), Fontana (84’ Ferrara), Lisi, Iacullo. All. Marmorini

VIGOR SENIGALLIA: Roberto, Scheffer, Mori (44’ Vrioni), Marini, Gambini, Magi Galluzzi, Kerjota (90’ Broso), Mancini (75’ A. Pesaresi), Balleello (88’ Beu), Baldini, Zammarchi (58’ Bartolini). All. Clementi

ARBITRO: D’Agnillo (Vasto)

ASSISTENTI: Nicodemo (Sapri), Bruno (Lanciano)

RETI: 61’ Scheffer, 71’ Baldini, 90’ Vrioni