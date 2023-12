Vigor Senigallia, rimonta coi fiocchi: Pesaresi e Scheffer riacciuffano l'Avezzano

La Vigor Senigallia gioca, crea, ma si ritrova sotto di due reti. I rossoblu non si abbattono, rimontano e strappano un punto nel big match contro l’Avezzano. Di capitan Pesaresi e Scheffer (premiato MVP del mese di novembre dal blog “A tutta Vigor”) le reti del definitivo 2-2. Succede di tutto al “Bianchelli” contro la corazzata abruzzese, terza in classifica. La prestazione della formazione di mister Aldo Clementi è convincente sin dai primi minuti ma sono gli ospiti a sfondare. Il parziale si sblocca al primo quarto d’ora, Roberti svetta e inzucca su corner e porta avanti i suoi. La Vigor si riversa nella metà campo degli avversari, tenuti a galla da un Cultraro prima miracoloso su Kerjota, poi provvidenziale a tu per tu con Denis Pesaresi. Arriva la beffa, severissima, al terzo minuto di recupero: lancio lungo per Senesi (sembrato ai più partire al di là della linea e quindi in offside, non all’assistente), il fantasista serve Verna a rimorchio che di piatto insacca il 2-0 sotto l’incrocio.

Nella ripresa, l’Avezzano sfiora presto il tris, la Vigor si scuote e getta le basi di una rimonta fantastica. Beu, subentrato, ben servito da metà campo, in qualche modo in area serve a capitan Pesaresi che al 65’ non sbaglia, accorciando le distanze. Kerjota scalda di nuovo i guanti a Cultraro, ma dall’altra parte Roberti si divora il match point. Il meritato 2-2 rossoblù arriva al 78’: Kerjota da piazzato mette in mezzo dove sbuca Scheffer, sempre lui, a siglare il definitivo 2-2. Nel finale una Vigor galvanizzata spinge per il clamoroso colpaccio, l’Avezzano è alle corde, ma la palla della vittoria non arriva e al triplice fischio è 2-2: gli abruzzesi danno dimostrazione di come la privilegiata posizione di classifica non sia frutto del caso, per la Vigor un punto che dà morale e fiducia in previsione delle prossime uscite.

Il Tabellino:

VIGOR SENIGALLIA-AVEZZANO 2-2 (0-2 p.t.)

VIGOR SENIGALLIA: Roberto, Scheffer, Marini, Magi Galluzzi, Mori (75’ Vrioni), Mancini (62’ Broso), Gambini, Baldini, Kerjota (91’ Zammarchi), D. Pesaresi (85’ A. Pesaresi), Balleello (62’ Beu). All. Clementi

AVEZZANO: Cultraro, Pietrangeli, Ferrani, Filippini, De Lorenzo, Marzuillo, Onazi (72’ Costa Ferreira), Verna, Angelilli (70’ Cattaneo), Roberti (86’ Ortolini), Senesi (62’ De Silvestro). All. Ferazzoli

ARBITRO: Selvatici (Rovigo)

ASSISTENTI: Bertaina (Alba-Bra), Tuccillo (Pinerolo)

RETI: 15’ Roberti, 48’ Verna, 64’ D. Pesaresi, 78’ Scheffer