Una Vigor lanciata inchioda a Fossombrone: Pandolfi decide il derby del "Bonci"

Dopo tre vittorie e altrettanti pareggi, si interrompe la striscia di risultati positivi della Vigor Senigallia. Il Fossombrone vince 1-0 lo scontro tra cugine marchigiane con una rete siglata intorno alla mezz’ora del primo tempo. Non basta la reazione rossoblù, con gli uomini di mister Aldo Clementi che hanno provato fino alla fine a strappare quantomeno un pari.

Non è stato un incontro ricco di occasioni o colpi di scena. L’avvio vede, come prevedibile, la Vigor Senigallia mantenere il possesso della sfera, con i locali guardinghi in fase difensiva. Il primo tiro verso la porta, ma terminato abbondantemente fuori dallo specchio, è di Camilloni. Il derby si infiamma intorno alla mezz’ora: Kerjota prende iniziativa, pallone a Scheffer che prova la conclusione, la sfera sembra destinata nel sacco ma Kerjota arriva in scivolata, corregge in rete e l’assistenza segnala la posizione di off-side che porta l’annullamento del gol. Il tempo di ripartire e Leonardo Pandolfi serve suo fratello Riccardo che fredda Roberto al 34’ con un rasoterra chirurgico. Si va al riposo così, sull’1-0 per il Fossombrone alla prima e unica grande occasione.

Nella ripresa, mister Clementi prova a scuotere i suoi con i cambi, disegnando una squadra maggiormente a trazione anteriore con l’ingresso di Balleello e poi dell’ultimo arrivato Zammarchi, al posto di Beu e Broso. La Vigor spinge per tutta la seconda frazione, calciando pericolosamente poco ma collezionando un’infinita serie di corner. I padroni di casa non peccano di solidità e contengono il forcing ospite. Niente da fare fino al triplice fischio, con i rossoblù costretti a masticare amaro al termine di un match spigoloso ed equilibratissimo.

Il Tabellino:

FOSSOMBRONE-VIGOR SENIGALLIA 1-0 (1-0 p.t.)

FOSSOMBRONE: Marcantognini, Camilloni, Urso, Rovinelli, Calvosa, L. Pandolfi, R. Pandolfi (86’ Pagliari), Palazzi (77’ Bianchi), Fraternali, Fagotti (86’ Tagnani), Procacci (60’ Bucchi). All. Fucili

VIGOR SENIGALLIA: Roberto, Tomba (88’ Bartolini), Magi Galluzzi, Mori (80’ Vrioni), Scheffer, Kerjota, Gambini (74’ Mancini), Baldini, Beu (60’ Balleello), Broso (71’ Zammarchi), Pesaresi. All. Clementi

ARBITRO: Dini (Città di Castello)

ASSISTENTI: Carpinelli (Aprilia), Gentilezza (Civitavecchia)

RETE: 34’ R. Pandolfi