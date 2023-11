Vigor, Marini non basta: il Sora si congeda da Senigallia con un punto

Un gol e un punto a testa per Vigor Senigallia e Sora. Al “Bianchelli” finisce 1-1: non basta la rete di Marini ai rossoblù per strappare l’intera posta in palio nella dodicesima giornata del girone di andata. Meglio il Sora in avvio di gara, ma non ci sono particolari occasioni da segnalare. La formazione di mister Aldo Clementi viene fuori col trascorrere dei minuti e passa al primo vero affondo: Scheffer viene fermato irregolarmente, il piazzato lo calcia Kerjota da posizione defilata e Marini risolve la mischia insaccando la rete del vantaggio alla mezz’ora. Di Baldini l’ultima chance della prima frazione, ma Crispino devia in corner.

Al rientro in campo dopo l'intervallo, l’avvio di frazione vede la Vigor Senigallia farsi preferire. Poche però le azioni pericolose da registrare, eccetto un tentativo di capitan Pesaresi che però strozza la conclusione da buona posizione. Da piazzato arriva il pari del Sora al 70’, con deviazione decisiva di Veron. Gli ospiti prendono fiducia e sfiorano il sorpasso: prima colpiscono una traversa poi Sarti è miracoloso nel negare la rete a Gagliardi. Tutto ciò regala nuova linfa alla Vigor ed è assedio nel finale: l’ingresso di D’Errico regala ancora più imprevedibilità, i rossoblù ci provano in ogni modo ma il Sora – seppur in apnea – riesce a resistere. La striscia positiva di risultati si allunga, la classifica invece resta cortissima. Ora i riflettori si spostano sul match del prossimo turno, tornerà in cartellone il derby col Fossombrone dopo quasi due anni di assenza.

Il Tabellino:

VIGOR SENIGALLIA-SORA 1-1 (1-0 p.t.)

VIGOR SENIGALLIA: Sarti, Scheffer, Tomba, Marini, Gambini (89’ Broso), Magi Galluzzi, Kerjota, Mancini (74’ D’Errico), Pesaresi, Baldini, Balleello (74’ Beu). All. Clementi

SORA CALCIO: Crispino, Marsinano (65’ Vespa), Orsi (63’ Palma), Mascella (57’ Fortunato), Gemini, Veron, Digilio, Tribelli (88’ Blando), Gubellini, Giordano (57’ Gagliardi), Jirillo. All. Campolo

ARBITRO: Buzzone (Enna)

ASSISTENTI: Fiorucci (Gubbio), Guidi (Termoli)

RETI: 31’ Marini, 70’ Veron