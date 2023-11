La Vigor Senigallia scappa, Di Renzo la riacciuffa: con il Roma City finisce 2-2

Applausi meritati, ma anche un pizzico di rammarico. Con ancora un’infermeria purtroppo stracolma, la Vigor Senigallia impatta 2-2 contro il Roma City. Squadra forte, costruita per obiettivi ambiziosi, che non ha mollato nonostante il doppio vantaggio dei rossoblù, firmato Broso e Scheffer. I padroni di casa partono alla perfezione e passano in vantaggio pochi istanti dopo il minuto di raccoglimento per commemorare le vittime della tragedia ambientale in Toscana. Basta un giro di lancette a Mancini per recuperare un gran pallone, il conseguente cross del centrocampista pesca Broso sul secondo palo, il centravanti di piatto insacca la sua prima rete con la maglia della Vigor Senigallia per l’1-0. La prima frazione scorre in maniera totalmente equilibrata e si va così al riposo coi padroni di casa avanti di un gol.

Una perla di Scheffer accende la ripresa allo scoccare dell’ora di gioco: l’esterno si accentra da sinistra e spara un destro sul secondo palo che si insacca all’angolino griffando il raddoppio per i rossoblù. Gol altrettanto bello quello siglato da Di Renzo al 68’, che riapre il match. Mister Aldo Clementi opta per inserire in campo D’Errico, al posto di Broso, ma il Roma City continua a spingere, si fa trovare pronto Sarti su un tiro-cross insidioso. I capitolini, più freschi grazie ai cambi, trovano il pari al 77’, dopo svariati minuti di forcing: è sempre Di Renzo a trafiggere Sarti per il gol del 2-2. La Vigor Senigallia resta comunque in partita e non subisce più fino allo scadere. Pari e patta al triplice fischio, per un risultato nel complesso giusto al cospetto di un avversario di livello, centrato da Vigor che porta a quattro il numero di risultati utili consecutivi per una classifica che vede i rossoblù in piena bagarre per i posti nella zona nobile della graduatoria.

Il Tabellino:

VIGOR SENIGALLIA-ROMA CITY 2-2 (1-0 p.t.)

VIGOR SENIGALLIA: Sarti, Scheffer (78’ Mori), Tomba, Marini, Gambini, Magi Galluzzi, Kerjota, Mancini, Broso (69’ D’Errico), Baldini, Beu (55’ Balleello). All. Clementi

ROMA CITY: Di Chiara, Ferrante (62’ Fradella), Codromax (85’ Proia), Scognamiglio, Cabella (62’ Capece), Gelonese, Ascoli, Bandeira, Di Renzo, Bonello (65’ Pellegrino), Sparaciello (78’ Raffini). All. Maurizi

ARBITRO: Spinelli (CN)

ASSISTENTI: Piomboni (Città di Castello), Cannoni (Città di Castello)

RETI: 1’ Broso, 60’ Scheffer, 68’ e 77’ Di Renzo