Un'incerottata Vigor Senigallia cerca il poker di vittorie contro il Roma City

Tre vittorie consecutive, l’ultima con una scorpacciata di gol in trasferta, ed un’infermeria che continua a far registrare il “sold-out”. In una situazione complessa per l’elevato numero di infortuni, la Vigor Senigallia ha saputo fare quadrato rialzando la testa, e mettendosi alle spalle non solo la criticità dettata dalla corposa lista degli indisponibili, ma anche il delicato momento che l’aveva vista incassare tre k.o. filati senza nemmeno segnare una rete. L’aggancio a quota 16 a Chieti e Campobasso – entrambe sconfitte nell’ultima giornata – ha reso la graduatoria più incline alle aspirazioni di una piazza ambiziosa, ed al valore di una squadra che, però, per il prossimo impegno sarà priva di capitan Pesaresi, Bartolini, Capezzani, Alessandroni, Bucari, Serfilippi, Lorenzo Pierpaoli con Tomba in dubbio per un attacco febbrile ed i punti di domanda che accompagnano il possibile inserimento nell’elenco dei convocati di D’Errico e Sabattini. La gara che attende i rossoblù è di quelle delicate, contro un Roma City che ha cancellato i passi falsi contro Matese ed Atletico Ascoli strappando prima un punto a L’Aquila e poi travolgendo il Monterotondo Scalo con un poker.

«La Vigor è una buona squadra – afferma il tecnico dei capitolini, Agenore Maurizi – e viene da un ottimo campionato disputato lo scorso anno, andando addirittura vicino alla promozione diretta in Serie C. Hanno mantenuto quasi la stessa struttura tecnica e questo già da idea di organizzazione in campo. Ci aspettiamo di conseguenza di giocare contro una squadra forte, ma come sempre noi vogliamo dipendere dalla nostra forza. Certo il confronto deve tener sempre conto degli avversari. Io non sono d’accordo con chi sostiene che il calcio è semplice: non credo sia semplice tenere in considerazione 22 calciatori che interagiscono in campo, più un arbitro con un suo modo personale di condurre la partita, con due guardalinee con il loro modo di interpretare il proprio ruolo. Poi può essere ritenuto tale perché essendo uno sport popolare tutti pensano di avere a che fare con il calcio giocato, ma in realtà non è affatto così». Il match tra Vigor Senigallia e Roma City, in programma domenica pomeriggio al “Bianchelli”, scatterà alle 15 e sarà diretto da Lorenzo Spinelli di Cuneo, che si avvarrà della collaborazione della coppia di assistenti di Città di Castello formata da Simone Piomboni ed Andrea Cannoni.