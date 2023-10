Magi Galluzzi all'ultimo assalto, ad Ascoli la Vigor Senigallia si prende il derby

Primo blitz, derby vinto e tre punti in tasca conquistati in rimonta. La Vigor Senigallia espugna il “Bartolini”, casa dell’Atletico Ascoli e lo fa all’ultimo respiro, grazie alla rete di Magi Galluzzi che fa letteralmente esplodere di gioia il settore ospiti, certificando un successo di platino, ottenuto con carattere e cuore. Con tanto di coda velenosa da parte del tecnico locale Pirozzi, che parla di «arbitraggio vergognoso» nelle interviste del dopo gara, con riferimento ad un cartellino rosso non estratto dall’arbitro per un colpo proibito sanzionato invece con l’ammonizione.

Mister Aldo Clementi è costretto, ancora una volta, a rinunciare a diverse pedine. Partono però meglio i locali che passano al primo affondo: dopo sei giri di lancette la sblocca Ciabuschi. La Vigor Senigallia non accusa il colpo e reagisce immediatamente. Il giovane portiere Pompei è chiamato agli straordinari, abbassa la saracinesca e compie diversi interventi decisivi, tra cui spicca quello su Mancini. I rossoblù trovano comunque il pari prima dell’intervallo, Kerjota pesca capitan Pesaresi in area che schiaccia di testa e insacca ma l’assistente alza la bandierina, rete annullata tra i dubbi della Vigor.

Nella ripresa, Gambini e compagni non smettono mai di crederci. Il meritato 1-1 di inizio frazione vede ancora protagonisti i soliti noti: Kerjota spennella su corner, Pesaresi svetta e questa volta non c’è nulla da annullare. Ora i rossoblù provano a vincerla, ma prima serve però un miracoloso Sarti per evitare il nuovo sorpasso dei piceni. Sembra finita, ma all’ultima chance ecco i tre punti: piazzato di Kerjota, Marini raccoglie la sfera e pesca Magi Galluzzi, il difensore col vizio del gol non fallisce l’appuntamento e gonfia la rete, poco prima del triplice fischio. Permettendo alla Vigor di guardare con fiducia alla successiva trasferta, nell’infrasettimanale di mercoledì sul campo del Tivoli.

Il Tabellino:

ATLETICO ASCOLI-VIGOR SENIGALLIA 1-2 (1-0 p.t.)

ATLETICO ASCOLI: Pompei, Camilloni, Mazzarani (50’ Vechiarello), Feltrin, Marucci, Olivieri, D’Alessandro, Diarra (78’ Clerici), Traini (84′ Cognigni), Ciabuschi, Minicucci. All. Pirozzi

VIGOR SENIGALLIA: Sarti, Mori (57’ Scheffer), Tomba (80’ Marini), Magi Galluzzi, Bucari, Mancini, Gambini, Baldini, Kerjota, Pesaresi (61’ Broso), Serfilippi (66’ Balleello). All. Clementi

ARBITRO: Boiani (PU)

ASSISTENTI: Piedipalumbo (Torre Annunciata), Cammarata (Nola)

RETI: 6’ Ciabuschi, 50’ Pesaresi, 95’ Magi Galluzzi