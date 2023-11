Vigor Senigallia, derby a Fossombrone con Zammarchi in più nel motore

Penultimo derby del 2023 per la Vigor che conclude una settimana piena di “scossoni”. Prima l’addio a D’Errico, quindi l’annuncio dell’ingaggio di Andrea Zammarchi, che coprirà la casella lasciata vuota dopo la partenza dell’attaccante rossoblù. Classe 2000, Zammarchi è uno di quei profili che nelle Marche ha già lasciato il segno, così come in giro per l’Italia, nonostante la sua giovane età. Il suo curriculum parla chiaro: Andrea ha collezionato 14 presenze in Serie C con la Recanatese durante la scorsa stagione, a cui si sommano le esperienze con Cesena, Campobasso, Roma City, Tolentino e, per ultima, quella con l’Alma Juventus Fano.

Il ventitreenne attaccante sarà subito a disposizione nel confronto del “Bonci”, contro i padroni di casa del Fossombrone a secco di vittorie da un mese, in quella che si configura come una classica del nostro calcio regionale, di nuovo in cartellone dopo due anni e le cui origini risalgono agli anni ‘60, e che da metà degli anni 2000 ha visto le due squadre darsi quasi ininterrottamente battaglia nel campionato di Eccellenza. Due sconfitte e tre pareggi a reti inviolate per gli azzurri, contro cui la Vigor proverà ad allungare la striscia di risultati utili consecutivi, costruita con tre vittorie e tre pareggi negli ultimi sei confronti.

«Si tratta di una partita importante per noi – spiega il rientrante Edoardo Roberto – dove dobbiamo trovare e dare le giuste risposte. E’ un derby sentito, li conosciamo bene perché abbiamo sempre giocato contro i pesaresi negli ultimi anni. Sarà una bella gara, dove vogliamo ritrovare i tre punti». Roberto poi parla del suo ritorno, dopo l’esperienza in prestito alla Luparense ed il rientro, prima provvisorio poi divenuto definitivo, nel roster rossoblù. «Ho provato emozioni forti, rieccomi nella squadra della mia città, dove sono cresciuto e ho toccato con mano il mondo dei grandi per la prima volta. E’ bellissimo tornare a far parte di questo gruppo». Al Comunale “Marcello Bonci” fischio d’inizio alle 14.30, direzione di gara affidata a Matteo Dini di Città di Castello, che si avvarrà della collaborazione di Devis Carpinelli di Aprilia ed Andrea Gentilezza di Civitavecchia.