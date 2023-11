D'Errico-Vigor, il tempo dei saluti: l'attaccante lascia il club rossoblù dopo 8 anni

Una colonna rossoblù, un giocatore capace di mettere in calce la sua firma su alcune delle pagine più belle nel libro dei ricordi del club. Un legame strettissimo, quello tra Gianfranco D’Errico e la Vigor Senigallia, che si va ad interrompere dopo poco meno di tre mesi dall’inizio della nuova stagione di Serie D. Di carattere personale i motivi che hanno portato “Derrik” a comunicare alla società l’intenzione di scendere di categoria, per motivi strettamente personali che non permettono all’attaccante di portare avanti l’impegno che richiede militare in questa categoria.

Otto anni trascorsi insieme sono tanti, come sono stati tanti i gol. Ben 19 quelli siglati due anni or sono nel campionato di Eccellenza, essenziali per lasciarsi alle spalle il massimo campionato dilettantistico regionale e spiccare il volo, tra cui quelli al Valdichienti che fecero esplodere la festa per la promozione in D. “Tanta qualità – si legge nella nota diffusa dalla Vigor Senigallia – e altrettante giocate di classe pura. E’ stata una fantastica storia d’amore che nessuno potrà mai cancellare né dimenticare. Ma non è un addio bensì un arrivederci. Perché D’Errico e la Vigor si salutano pieni di affetto reciproco, consapevoli entrambi che se e quando Gianfranco avrà voglia e modo di tornare, le porte per lui saranno aperte. Spalancate”.

La probabile destinazione di D’Errico sarà quell’ambizioso Matelica che, al momento, è distante due punti dalla vetta del Girone B di Promozione e punta dichiaratamente a salire di categoria. E intanto, la dirigenza sta valutando l’opportunità di compensare la sua partenza intervenendo sul mercato, per arricchire il reparto offensivo a disposizione di mister Clementi, ora privo di una pedina.