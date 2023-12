Vigor Senigallia, al "Bianchelli" aria di big-match: arriva l'Avezzano

Un banco di prova importante per dimenticare Fossombrone e rilanciarsi. E’ quello che attende la Vigor Senigallia, che fermata al “Bonci” dopo un filotto di sei risultati utili consecutivi, attende al “Bianchelli” una delle big del Girone F. Tale, infatti, va considerato l’Avezzano, attualmente a quota 24 in graduatoria (+5 rispetto ai rossoblù) in coabitazione con Campobasso e Chieti, a formare il drappello di inseguitrici della capolista Sambenedettese. Gli abruzzesi hanno messo in archivio un novembre con i fiocchi, nel corso del quale hanno portato a casa dodici punti in cinque uscite, frutto delle vittorie contro Campobasso, Matese, Atletico Ascoli e Roma City, inchinandosi solo all’Italo Acconcia contro i padroni di casa dell’Aquila. Massima allerta per la punta di diamante della squadra biancoverde, ovvero il centravanti romano Fabrizio Roberti, subito a segno al rientro la scorsa giornata dopo 40 giorni di assenza (rigore procurato e trasformato) ed un avvio di stagione impressionante (sei gol nelle prime sei uscite tra campionato e coppa).

Un big-match che deve sortire l’effetto di esaltare la Vigor (che in settimana ha riabbracciato Alessandro Pesaresi, tornato a Senigallia dopo la parentesi in Eccellenza con la Jesina), specie dopo la delusione del derby perso domenica scorsa. «Non siamo contenti del risultato maturato nel derby – commenta Matteo Baldini, centrocampista dei rossoblù – in quanto l’impegno non è mancato ma non è bastato per pareggiare o ribaltare la partita. Dovevamo fare di più: eravamo reduci da diversi risultati positivi, dove però siamo stati spesso rimontati. Adesso bisogna ripartire passo dopo passo, allenandosi col massimo impegno, con serietà. Vogliamo tornare a fare quello che preferiamo: giocare a calcio e imporre le nostre idee dentro al campo. A partire da domenica, quando riceveremo una formazione costruita per vincere. Sarà una gara tosta, dovremo dare il massimo». Al “Bianchelli” si comincia alle 15, con la direzione di gara affidata a Luca Selvatici di Rovigo, affiancato dagli assistenti Samuele Bertaina di Alba-Bra e Marco Tuccillo di Pinerolo.