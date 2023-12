La Vigor Senigallia vuole interrompere il digiuno: a Vastogirardi caccia ai tre punti

Ultimi dieci giorni di gare per chiudere la parte ascendente di regular season, ultimi tre incontri del 2023 per la Vigor Senigallia a caccia di punti per colmare il gap dalle prime posizioni. I rossoblù, a secco di successo dal pokerissimo di Tivoli di inizio novembre – a cui sono seguiti quattro pareggi ed il k.o. nel derby di Fossombrone – saranno di scena a Vastogirardi. La formazione molisana lo scorso mese ha fatto registrare un’accelerazione importante, mettendo in cassaforte otto lunghezze in quattro uscite (due vittorie contro Chieti e Termoli più due pareggi contro Matese e Campobasso) abbandonando gli ultimi posti della graduatoria. Stato di forma e di fiducia confermato anche dal successo della scorsa giornata davanti al proprio pubblico con l’Atletico Ascoli, in cui la new-entry Lisi ha impresso il suo marchio con una rete ed un assist.

Mister Clementi deve fare ancora i conti con le indisponibilità di Bucari, Capezzani, Serfilippi, Sabattini e di capitan Pesaresi appiedato dal giudice sportivo, il quale sarà sostituito al centro dell’attacco da Broso che si è riaggregato al gruppo e si candida a partire dal primo minuto. «Ci aspetta un match da giocare in un campo difficile – commenta la punta diciottenne Davide Balleello – dove dovremo dare il massimo, come del resto abbiamo sempre fatto. Non possono mancare fame e impegno: vogliamo offrire una prestazione positiva, giocando il nostro calcio. Ci arriviamo con un buon morale, la rimonta della scorsa settimana contro l’Avezzano ci ha reso contenti: è chiaro che si scende in campo per vincere, ma per come si era messa, ci teniamo stretti il punto guadagnato».

«Andiamo ad affrontare una formazione che nell’ultimo anno e mezzo sta dimostrando di meritare un posto tra le squadra più importanti di questo girone – commenta il tecnico della squadra molisana, Simone Marmorini, arrivato sulla panchina gialloblù a fine ottobre – e per noi sarà un incontro capace di dare grossi stimoli, da aggredire senza sbagliare quindi l’approccio iniziale. Veniamo da una prestazione che è stata positiva per tanti aspetti, ma che ci dà la sensazione di avere grandi margini di miglioramento, sia dal punto di vista tattico che emotivo». Al “Di Tella” fischio d’inizio previsto per le 14.30 di domenica 10 dicembre, con la direzione di gara affidata a Giorgio D’Angillo di Vasto, affiancato dagli assistenti Orazio Nicodemo di Sapri e Antonio Bruno di Lanciano.