Ultima dell’anno al "Bianchelli": di fronte alla Vigor Senigallia lo United Riccione

Ultima gara del 2023 al “Bianchelli”, ultimo atto di un anno vissuto dalla Vigor Senigallia sulle ali dell’entusiasmo, dei risultati importanti conseguiti e del calore di un pubblico che ha sostenuto una squadra capace di consolidare il proprio ruolo in una Serie D complessa, equilibrata, ma foriera di soddisfazioni. Sarà la visita alla corazzata Sambenedettese a far calare il sipario su questi dodici mesi nel turno infrasettimanale pre-natalizio, ma prima c’è da battere uno United Riccione che in graduatoria è cinque punti sotto ai rossoblù ma in trasferta negli ultimi due mesi ha pagato pegno solo contro la Samb, vincendo contro Fano, Real Monterotondo e Termoli e prendendo un punto a Fossombrone e col Matese.

Quella che affronterà i romagnoli sarà una Vigor diversa dalle precedenti: non ci sono più Giovanni Pierpaoli (accasatosi al Barbara Monserra di Promozione), Alessio Sarti finito al Castelfidardo in Eccellenza e Federico Casagrande che concluderà la stagione corrente con la Pergolese, e non figureranno nella lista dei convocati nemmeno ?Denis Pesaresi, Bucari, Capezzano e Sabattini. La squadra senigalliese ha però fatto il pieno di fiducia dopo l’en-plein di Vastogirardi, che ha permesso alla squadra di mister Clementi di tornare a vincere dopo un mese di digiuno, e di rilanciarsi così nel gruppone presentato da un Girone F che vede le prime nove raggomitolate in sette punti.

«Siamo reduci da un successo importante – dice Alessio Vrioni, che nell’ultima gara ha messo a segno il suo primo gol stagionale – dove nella prima frazione abbiamo creato tanto ma non siamo riusciti a sfruttare le occasioni. Nella ripresa invece sì, cercavo da tanto il gol e ringrazio Sabah Kerjota per l’assist che mi ha permesso di festeggiare. Ora contro il Riccione ci attende una gara tosta, contro una squadra forte. Mi aspetto una bella Vigor Senigallia, giochiamo in casa e dobbiamo cercare di vincere per i nostri tifosi. La Samb? La nostra testa è assolutamente rivolta al Riccione, poi penseremo alla partita di San Benedetto». Al “Bianchelli” l’appuntamento è alle 15, direzione di gara affidata ad Umberto Spedale di Palermo, coadiuvato da Arli Veli di Pisa e Paolo Roselli di Avellino.