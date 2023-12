Vigor Senigallia all'esame "Riviera delle Palme": prova di maturità contro la corazzata Samb

Scorrono i titoli di coda nel girone di andata della Serie D. Per la Vigor Senigallia, attualmente collocata al sesto posto in classifica, c’è l’impegno nella suggestiva cornice del “Riviera delle Palme”, nel match che farà il calare il sipario sulla prima parte di regular season. Nell’ultimo mese di questo 2023 i rossoblù hanno ricominciato a marciare spediti, facendo seguire al pareggio interno con l’Avezzano i successi a Vastogirardi ed al “Bianchelli”, domenica scorsa contro lo United Riccione. Sette punti che hanno permesso di riavvicinare la squadra di mister Clementi ai quartieri nobili della classifica dove, peraltro, l’avversaria di turno stazione praticamente da inizio campionato.

La Samb si è infatti resa protagonista di un inizio di torneo sfavillante: quindici risultati utili consecutivi tra campionato e coppa di categoria (da cui è uscita ai calci di rigore contro il Fano al secondo turno, dopo il pari alla fine dei tempi regolamentari), con nove vittorie. Una sequenza interrotta dal passo falso di Campobasso, nello scontro diretto, a cui ha fatto seguito il sorpasso in vetta dei molisani complici gli ultimi due pareggi con Atletico Ascoli e Roma City. Ma non ci sono solo attuale classifica e blasone a rendere la Samb una delle regine del campionato di Serie D. Infatti, nel mercato di riparazione i rossoblù hanno ulteriormente rimpolpato l’organico a disposizione con Luca Senigagliesi, esterno che nell’attuale stagione ha collezionato 14 presenze con la Recanatese, il franco-guineano Moussa Touré (in panchina contro il Roma City) ma anche con Francesco Bontà, trentenne centrocampista reduce da due stagioni in C con Campobasso e Gubbio, per il quale è imminente lo sbarco in Riviera dove sarà chiamato a ritrovare la miglior condizione ed adeguato minutaggio dopo l’inattività di questo inizio di campionato.

Una sfida che per la Vigor Senigallia si configura anche come esame di maturità, per capire le reali ambizioni al cospetto di una delle candidate al primo posto nel girone, che punta a ritornare al successo nel torneo che manca dallo scorso 26 novembre (2-0 contro l’Aquila davanti ad oltre 6000 spettatori). Il fischio d’inizio è per domani, mercoledì 20 dicembre, alle 18.30, direzione di gara affidata ad Andrea Terribile di Bassano del Grappa, con la collaborazione degli assistenti Pier Guido Morsanuto e Flavius Costel Condrut di Castelfranco Veneto.