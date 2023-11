I Portuali non tradiscono nel big-match: 2-0 al Moie e primato consolidato

Il big-match del “Giuliani” rafforza la leadership dei Portuali, che con due reti realizzate nell’avvio dei due segmenti di gara regolano il Moie Vallesina e consolidano il primato nel Girone A di Promozione. Nel corso dell’ultimo mese la formazione dorica ha cambiato passo, incamerando tredici punti in cinque gare e portando ora a tre lunghezze il vantaggio sul Sant’Orso secondo in graduatoria. Il punteggio del match si sblocca già in apertura: i “Dockers” passano al 10’ con Mascambruni, che da posizione defilata sui 25 metri, si gira in un fazzoletto e colpisce una palla a mezza altezza. Il tiro è precisissimo e finisce sotto l'incrocio sul palo lontano. Due giri di lancette più tardi pronta risposta del Moie con il palo centrato da Rossetti, partito sul filo del fuorigioco in posizione regolare. Il match si mantiene vivace e giocato su buoni ritmi, ma prima dell’intervallo si registra solo l’iniziativa degli ospiti al 38’ con la sponda di Rossetti a beneficio di Giunchetti il quale, da dentro l'area, manda alto col mancino.

Al rientro in campo dopo il riposo è il Moie a scattare meglio dai blocchi: al 49’ Giunchetti sguscia via sul fondo, ma la difesa dorica sbroglia, mentre al 51’ sugli sviluppi di una mischia nell’area di rigore locale, Marini da buona posizione spedisce la sfera sopra la traversa. Letale la risposta dei Portuali: al 55’ Mascambruni inventa d’esterno un tocco stupendo per De Marco, che a tu per tu trafigge Anconetani. Il Moie Vallesina sbanda, rischia il terzo gol al 69’ sul rasoterra fuori bersaglio di Pascali a coronamento di un’azione di contropiede, ma si riprende cominciando a spingere alla ricerca della rete. Ci provano prima Rossetti (inzuccata su centro di Cameruccio), poi al 75’ Marini di testa, ma Tavoni risponde presente. L’ultimo assalto produce una colossale chance capitata sui piedi di Costantini, ma è di nuovo l’estremo difensore dei padroni di casa a blindare il clean sheet mettendoci una provvidenziale pezza. Il forcing conclusivo dei rossoblù è sterile, ed i Portuali possono esultare per tre punti che certificano il primato contro una squadra ottima e sempre in partita.

Il Tabellino:

PORTUALI ANCONA-MOIE VALLESINA 2-0 (1-0 p.t.)

PORTUALI DORICA ANCONA: Tavoni, Ragni (62’ Giampaoletti), Tonini, Candolfi, Savini, Santoni, De Marco (88’ Forabosco), Sassaroli, Pascali (72’ Piermattei), Mascambruni (64’ Rinaldi), Lazzarini (82’ Sbrolla). All. Ceccarelli

MOIE VALLESINA: Anconetani, Canulli, Cameruccio, Carboni, Balducci (72’ Gregorini), Marini, Sassaroli, Mosca, Rossetti, Giunchetti (84’ Pandolfi), Paolucci (63’ Costantini). All. Rossi

ARBITRO: Mancini (MC)

ASSISTENTI: Bruscantini (MC), Belogi (AN)

RETI: 10’ Mascambruni, 55’ De Marco